Pity Álvarez reprogramó su show: dónde comprar las entradas y a qué precio

Cristian “Pity” Álvarez confirmó lo que todos sus fanáticos esperaban desde hace años, su regreso oficial a los escenarios. Tras los shows anunciados y luego cancelados, como lo fueron el del Estadio Vélez Sársfield y en el Estadio Único de La Plata, el líder de Viejas Locas e Intoxicados se presentará el 20 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

El anuncio fue realizado por el músico a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí explicó, con su estilo característico, por qué las fechas en Buenos Aires no pudieron concretarse y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a trasladar el concierto al interior del país.

“Había anunciado que íbamos a tocar el cinco y el seis en Vélez, ¿no? Hubo unos problemitas que ya pasaron. Después se barajó el Estadio Único. Tampoco se pudo… Y cuando ya estábamos casi sin recursos, dije: ‘Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país?’”, expresó. Según aseguró, la elección de Córdoba busca facilitar el acceso a fanáticos de distintas provincias: “De Tucumán a Córdoba hay cuatro horas. Es bastante accesible”.

Con un flyer blanco y negro, el Pity anunció su vuelta a los escenarios (Foto: Enigma Tickets)

El músico también advirtió a sus seguidores sobre la aparición de entradas truchas después del anuncio inicial: “Hubo un par de pillos que empezaron a vender anticipadas truchas. Traten de no caer en la trampa. Ahora en minutitos va a salir la tiquetera que va a vender las entradas y manéjense por ese medio”. Además, anticipó que estrenará un tema con videoclip antes del show: “Lo voy a terminar el jueves, así que vamos a tener un tema nuevo con video. Perdonen la falsa noticia que di al principio, pero creo que esta me gusta un poquito más”.

Rápidamente, el posteo del ídolo del rock nacional se volvió viral en redes sociales, donde miles de personas festejaron su vuelta a los escenarios y comenzaron a comprar las entradas que se habilitaron este martes 18 de noviembre. “Nos vamos a ver la vuelta del Pity Álvarez y yo soy muy feliz”, “Elijo ser feliz así que me voy a ver al Pity Álvarez en diciembre” y “Alguien que me acompañe a Córdoba a ver al Pity Álvarez ¡Ya!“, fueron algunos de los mensajes de los fanáticos que se multiplicaron.

Reacciones al anuncio del Pity Álvarez en redes sociales (Foto: Captura de pantalla X)

Dónde comprar las entradas para el regreso de Pity Álvarez

El único canal oficial habilitado es Enigma Tickets, tanto en su sitio web como en su aplicación disponible en App Store y Google Play.

Para comprar las entradas se debe:

Crear un usuario en la plataforma (si no se tiene).

Iniciar sesión.

Seleccionar la opción “Pity” .

. Ordenar la compra.

Completar los datos solicitados.

Recibir el código QR, que será la entrada válida para el evento.

Además, Vivo Producciones confirmó que quienes paguen con Tarjeta Naranja podrán acceder a tres cuotas sin interés a través de Modo.

Cuánto cuestan las entradas

Platea Alta: $103.500 (servicio incluido)

$103.500 (servicio incluido) Campo: $115.000 (servicio incluido)

$115.000 (servicio incluido) Platea Baja: $149.500 (servicio incluido)

$149.500 (servicio incluido) Platea Baja Preferencial: $161.000 (servicio incluido)

Requisitos y restricciones a tener en cuenta