Efemérides del 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este miércoles incluyen la segunda vuelta de las elecciones 2023 y un nuevo aniversario del abrazo Perón-Balbín, entre otros eventos asociados a la fecha
Las efemérides de este 19 de noviembre reúnen eventos que pasaron o pasan un día como hoy, miércoles en que se celebra un nuevo aniversario del abrazo Perón-Balbín.
Este domingo se cumplen 53 años de otra postal memorable de la política nacional: el conocido abrazo entre Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón, figuras preponderantes y hasta entonces antagónicas de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, que sellaron su reconciliación un día como hoy, pero de 1972. En aquel entonces, la posibilidad de una salida democrática a la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina pudo más que su rivalidad personal, que quedó enterrada a partir de entonces con un consenso que derivaría en las elecciones presidenciales de 1973, donde Perón siguió proscrito por el gobierno de facto, pero accedió a la magistratura a través de su candidato Héctor Cámpora.
- 1828 – Fallece el compositor austríaco Franz Schubert.
- 1833 – Nace el filósofo y sociólogo alemán Wilhelm Dilthey.
- 1867 – Nace el ingeniero y político argentino Ángel Gallardo.
- 1882 – El abogado y político argentino Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata.
- 1919 – Nace el cineasta italiano Gillo Pontecorvo.
- 1925 – Nace el sociólogo polaco Zygmunt Bauman.
- 1933 – Nace el periodista estadounidense Larry King.
- 1942 – Nace el diseñador de moda estadounidense Calvin Klein.
- 1942 – Nace el músico argentino Mauricio Birabent, más conocido como Moris.
- 1958 – Nace el cineasta y guionista estadounidense Charlie Kaufman.
- 1959 – Nace la actriz estadounidense Allison Janney.
- 1961 – Nace la actriz estadounidense Meg Ryan.
- 1962 – Nace el político argentino Amado Boudou.
- 1962 – Nace la actriz estadounidense Jodie Foster.
- 1965 – Nace el actor y humorista argentino Luis Rubio.
- 1969 – En Brasil, en el estadio Maracaná, Pelé anota el gol número 1000 de su carrera como futbolista.
- 1972 – En la Argentina tiene lugar el abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín.
- 1976 – Nace el actor argentino Diego Gentile.
- 1983 – Nace el actor estadounidense Adam Driver.
- 2012 – Fallece el locutor y presentador argentino Jorge Rossi.
- 2017 – Fallece el criminal estadounidense Charles Manson.
- 2023 – Javier Milei es elegido presidente de la Nación.
- Se celebra el Día Internacional del Hombre.
- Se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.
- Se celebra el Día Mundial del Retrete.
Agobiada por la rutina laboral dejó el trabajo y empezó un emprendimiento, con su familia, que superó las expectativas: "Fue un salto al vacío"
Cómo lograr una buena convivencia entre perros y gatos en el hogar
Es Argentina, tiene 23 y después de un accidente creó un protector que promete cambiar al Polo: "Estaba todo frente a mí"
En fotos. Todos los invitados al concierto de Andrea Bocelli en el Teatro Colón