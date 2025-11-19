Las efemérides de este 19 de noviembre reúnen eventos que pasaron o pasan un día como hoy, miércoles en que se celebra un nuevo aniversario del abrazo Perón-Balbín.

Este domingo se cumplen 53 años de otra postal memorable de la política nacional: el conocido abrazo entre Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón, figuras preponderantes y hasta entonces antagónicas de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, que sellaron su reconciliación un día como hoy, pero de 1972. En aquel entonces, la posibilidad de una salida democrática a la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina pudo más que su rivalidad personal, que quedó enterrada a partir de entonces con un consenso que derivaría en las elecciones presidenciales de 1973, donde Perón siguió proscrito por el gobierno de facto, pero accedió a la magistratura a través de su candidato Héctor Cámpora.

Perón y Balbín reconciliados sobre el fin de sus vidas Gentileza: Patricia Ferrer

Efemérides del 19 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1828 – Fallece el compositor austríaco Franz Schubert .

1833 – Nace el filósofo y sociólogo alemán Wilhelm Dilthey.

1867 – Nace el ingeniero y político argentino Ángel Gallardo.

1882 – El abogado y político argentino Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata.

funda la ciudad de La Plata. 1919 – Nace el cineasta italiano Gillo Pontecorvo.

1925 – Nace el sociólogo polaco Zygmunt Bauman.

Un día como hoy nació Zygmund Bauman INSTITUTO BAUMAN

1933 – Nace el periodista estadounidense Larry King.

1942 – Nace el diseñador de moda estadounidense Calvin Klein .

1942 – Nace el músico argentino Mauricio Birabent, más conocido como Moris.

más conocido como Moris. 1958 – Nace el cineasta y guionista estadounidense Charlie Kaufman.

1959 – Nace la actriz estadounidense Allison Janney .

1961 – Nace la actriz estadounidense Meg Ryan.

1962 – Nace el político argentino Amado Boudou.

1962 – Nace la actriz estadounidense Jodie Foster .

1965 – Nace el actor y humorista argentino Luis Rubio.

1969 – En Brasil, en el estadio Maracaná, Pelé anota el gol número 1000 de su carrera como futbolista.

1972 – En la Argentina tiene lugar el abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín.

1976 – Nace el actor argentino Diego Gentile .

1983 – Nace el actor estadounidense Adam Driver.