29 de octubre de 2020 • 10:33

Este jueves por la mañana, con unos 4000 policías, se desalojaron los terrenos usurpados desde julio pasado en la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón. En medio del operativo hubo duros enfrentamientos con grupos de ocupantes y, como consecuencia, 35 personas quedaron detenidas. En las últimas horas, una selfie de Juan Cruz Condomí Alcorta, fiscal a cargo del desalojo, junto a dos colaboradores se viralizó en las redes y provocó una fuerte polémica. Ahora, Condomí Alcorta explicó por qué se tomó esa foto.

"Díganme que no son los fiscales sacándose selfies mientras reprimen", tuiteó la abogada y exdiputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. La imagen se viralizó y fue repudiada por miles de usuarios. Minutos más tarde, Condomí Alcorta habló con ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) y explicó el contexto de la imagen.

"No había más de 400 o 600 personas", sostuvo en diálogo con Ernesto Tenembaum. En la charla, expresó que "no es necesario ser el titular registral para ser víctima de la usurpación" y dijo que "los poseedores eran los que menos tenían, eran gente de campo". Además, aclaró que "no había ningún policía con un encendedor prendiendo fuego, si se prendió fuego algo fue por el propio accionar de las personas que estaban ahí adentro, que encima tiraban bombas molotov".

Preguntado por el incendio de casillas, Condomí Alcorta remarcó: "Si algo se prendió fuego tuvo que ver con las gomas que pusieron en todos lados los propios ocupantes, en algunos casos muy cerca de las casillas".

A continuación, el fiscal se refirió a la foto que se viralizó en las últimas horas. "Eso fue después de realizado el desalojo, no es una selfie, es una foto con mis dos colegas documentando el lugar donde estábamos", manifestó. "Estábamos arriba de una loma mostrando de fondo todo lo que había. No estábamos sonriendo, ni festejando, ni nada", agregó.