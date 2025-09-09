Habilitaron una línea de Whatsapp y centros en el interior para la verificación de pasaportes

El Registro Nacional de Personas (Renaper) habilitó este martes una línea de Whatsapp y nuevos centros de consulta en el interior del país para que aquellos que deseen chequear si sus pasaportes fueron emitidos de forma defectuosa.

Miles de pasaportes fueron entregados con una falla que el Gobierno adjudicó a la tinta que provee una empresa alemana desde hace, por lo menos, una década. Desde entonces, esta documentación fallida fue detectada en países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Australia y España.

Los consulados argentinos solicitaron a los ciudadanos que devuelvan sus pasaportes para someterlos a revisión o darles uno nuevo.

Fila de personas esperando tramitar sus pasaportes defectuosos en el Registro Nacional de las Personas en Aeroparque Hernan Zenteno - La Nacion

El Renaper anunció que se encuentra disponible un chatbot oficial de organismo al que los ciudadanos pueden contactar a través del número +54 9 11 5126-1789. Allí, se encontrarán con una nueva opción que permite ingresar el número del pasaporte y verificar si el documento de viaje requiere revisión.

Desde el organismo aclararon que el hecho de que requiera revisión no significa necesariamente que haya una falla en el documento, sino que su impresión está dentro de las tandas que presentaron fallas en la tinta.

En caso de que el pasaporte tenga alguna observación y los ciudadanos tengan un viaje programado para los próximos siete días, se podrán acercar de forma anticipada a los Centros Integrales de Documentación (CID) que fueron habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus. Allí se realiza la verificación correspondiente y, de ser necesario, se repone inmediatamente y sin costo.

Inicialmente desde Renaper habían comunicado que los ciudadanos podían dirigirse durante las 24 horas del día a los puestos ubicados en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional Ezeiza. También en la sede de Buquebus de Puerto Madero de 8 a 20. Sin embargo, este martes se habilitaron nuevos centros en el interior del país.

La reposición es gratuita

Cuáles son los centros integrales de documentación

Los ciudadanos pueden acercarse a diferentes sedes para que sus pasaportes sean revisados y, de ser necesario, repuestos. Los centros son:

Aeroparque Jorge Newbery: disponible todos los días las 24 horas.

Aeropuerto Internacional Ezeiza: disponible todos los días las 24 horas.

Buquebus Puerto Madero: disponible de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados, domingos y feriados de 9 a 19

Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” (Mendoza): disponible de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella (Córdoba): disponible de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (Santa Fe): disponible de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes (Salta): disponible de lunes a viernes de 8 a 14.

Si el ciudadano tiene un viaje programado para los próximos siete días, la reimpresión se realiza en el momento y tarda entre dos y seis horas. En tanto, si no hay un viaje agendado próximamente, la impresión del pasaporte tardará alrededor de cuatro días hábiles.

Asimismo, aquellos que quieran revisar su pasaporte pueden acercarse al Centro de Documentación Rápida (CDR) en la avenida Paseo Colón 1093 en la ciudad de Buenos Aires. Quienes residen en el interior del país, pueden presentarse en el Centro de Documentación o en el Registro Civil más cercano a su domicilio.