Habló el presidente de la DAIA sobre los cánticos antisemitas en un viaje de egresados: “Esto duele y no puede pasar”

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Mauro Berenstein, repudió, en los estudios de LN+, los cánticos antisemitas que entonaron los estudiantes del último año de secundaria de la escuela Humanos, durante el viaje de egresados que compartían con los chicos de la ORT.

En el video los alumnos vociferan al unísono: “Hoy quemamos judíos”. Puede verse también que ningún responsable los detiene; por el contrario, alguien que parece ser un coordinador, los alienta.

Presidente de la DAIA

“Esto duele. Duele entender. Remitámosnos no al Holocasuto, sino al 7 de octubre. Hace dos años un grupo terrorista entró a Israel y mató, violó y quemó judíos. Que hoy un grupo de chicos tristemente, avalado y fomentado por un coordinador de una compañía y por padres que estaban ahí en ese mismo micro gritando eso, es una manifestación antisemita triste y que le duele a la sociedad en conjunto. Es un delito. Hay una ley antidiscriminación donde manifestaciones a favor de un discurso de odio es un delito penal”, manifestó Berenstein.

El Gobierno de Javier Milei denunció este lunes a la agencia de viajes Baxter Viajes Express y a sus coordinadores por los delitos de instigación a cometer delitos y discriminación. En ese sentido, Berenstein invitó a ejercer una reflexión sobre estos discursos de odio contra los judíos, que según él, han proliferado, sobre todo entre las nuevas generaciones, desde el brutal ataque de Hamas a Israel en 2023, en el que murieron unas 1200 personas.

“Creció mucho el antisemitismo porque se romantiza lo que es un movimiento terrorista. Creció mucho entre adolescentes. Hay una moda junto a estos grupos woke que defiende el terrorismo”, apuntó.

Concientización en las escuelas

Bernstein contó que la DAIA impulsa una campaña de concientización en las escuelas argentinas. Alegó también que la justicia y la educación son los mejores ámbitos desde los cuales se puede combatir el antisemitismo.

“Estas situaciones no pueden pasar. La educación es fundamental: concientizar a los chicos en la Argentina de que no puede haber en el país discurso de odio, manifestaciones antisemitas”, lamentó.

En ese sentido, ejemplificó con una acción clara de la organización: “La DAIA se contactó con la escuela. Estamos trabajando para poder acercarles material (de los Bibas, cuya historia mostró como ninguna otra la brutalidad Hamas)”.

“Estamos impulsando que haya cursos en todas las escuelas, que el discurso de odio y antisemitismos sea una temática que se trate”, agregó.

Asimismo, contó que trabajan en “un manifiesto y guía de lucha contra el antisemitismo en TikTok y redes”.

En el cierre de la entrevista, el presidente de la DAIA reflexionó: Recemos por tener una sociedad mejor, que tome conciencia que el odio nunca es una opción”.