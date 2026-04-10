Habló la madre Ángel, el niño de cuatro años muerto en Comodoro Rivadavia: “Yo no maté a mi hijo”

Mariela Altamirano, la madre de Ángel, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que investiga la Justicia, se defendió de las acusaciones de su exmarido y aseguró que no mató a su hijo. “Lo protegí y lo busqué”, dijo la mujer y, además, sostuvo que durante el embarazo había sufrido violencia doméstica por parte del padre del chico.

En diálogo con ADN Sur y tras el velorio llevado a cabo en la ciudad chubutense, Mariela contó cómo fueron las últimas horas de Ángel.

El menor tenía cuatro años de edad

"Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo", relató la mujer.

Según explicó la madre, en ese momento Ángel “estaba durmiendo”. “Lo sentía roncar”, aclaró. Sin embargo, al cabo de unos minutos se percataron que no estaba respirando: “Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida".

Mariela, con Ángel en brazos, y su marido al salir de su hogar

Mientras esperaban el arribo de la asistencia médica, ambos decidieron salir de su hogar. En palabras de Mariela, “lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado”. Durante ese interín, una vecina intentó auxiliarlos, pero su vehículo no arrancó. “Cuando llegaron los médicos el tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, remató Altamirano.

Consultada sobre quién cree que fue el autor de las lesiones internas del menor de edad, la mujer respondió: "Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene". Al finalizar el intercambio, Mariela insistió: “Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo“.

La madre del menor dio su versión de los hechos

Qué resultados arrojó la autopsia

Los primeros resultados indicaron que Ángel tenía lesiones en la cabeza, y que el nene falleció poco después de ingresar al Hospital Regional en estado crítico, consignó ADN Sur.

Aunque aún no se publicó el informe final, este hallazgo preliminar introduce un elemento decisivo en la investigación, ya que obliga a profundizar las hipótesis sobre cómo se produjo la muerte del niño y si existió o no intervención de terceros.

“A mi hijo lo mataron” y otras frases del padre de Ángel, el nene muerto en Comodoro Rivadavia

Este jueves, en declaraciones a la prensa local luego del velorio del menor, su padre sostuvo: "Mi hijo no era un chico enfermo. No tenía problemas en el corazón ni en el pulmón. Estaba sano. ¿Me van a venir a decir que es muerte natural? No, lo mataron“.

En las últimas horas se viralizó un video que compartió la pareja del padre de Ángel, donde se lo ve al niño bajo una crisis de angustia. En la filmación, ante la pregunta de si quiere ir con su madre, Ángel, con los ojos llenos de lágrimas, dice y repite que no.

La negativa del niño a regresar a su casa

Este video cobró relevancia dentro del caso y está siendo investigado por la Justicia luego de que se conociera que ambos padres llevaban adelante una conflictiva disputa por la tenencia del menor.

Por su parte, la mamá de Ángel aseguró que no asistió al velorio por miedo a lo que pudiera pasarle a su familia. “Me están amenazando a mí y a mi familia, que nos van a ir a prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija. Primero está mi hija", remató.

Las denuncias de la madre a su expareja

Durante sus declaraciones en ADN Sur, Mariela apuntó contra el padre de Ángel, de quien aseguró haber sido víctima de violencia de género.

El padre de Ángel en declaraciones a la prensa

“Lo conocí en 2020, me vine a Comodoro y empezamos a tener una relación estable. Ya en el embarazo sufría violencia. A los seis meses de que nació, él ya empezaba a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta, volvía después de dos o tres días y nos hacía pasar necesidades. Yo le dije que me quería separar porque ya no aguantaba más la situación", revivió.

Mariela también subrayó que atravesó necesidades económicas. “Él cobraba su quincena y desaparecía. Venía después de dos o tres días, sin plata. Yo me recorría hospitales, llamaba a los conocidos de él, llamaba a su jefe preguntándole dónde estaba, porque no aparecía. Yo no podía salir a trabajar en la calle porque él no me dejaba“, cerró.