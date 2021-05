Hallan herido a un pichón de águila coronada en Mendoza y lo operan con éxito en Buenos Aires

MENDOZA.- Una vez más, tal como ocurrió días atrás con un cóndor que fue recuperado tras ser baleado, un grupo de vecinos dio aviso del estado de indefensión de un pichón de águila coronada, lo que permitió salvarle la vida y trasladarlo a Buenos Aires para su rehabilitación. Según pudo saber LA NACION, el animal, que tenía la mandíbula fracturada, entre otras afecciones, “ya fue operado con éxito” en las últimas horas.

El animal se encontraba a la vera de la ruta 153, a unos 30 kilómetros al sur de Ñacuñán, y a más de 100 de la capital provincial. No podía volar: le detectaron la mandíbula quebrada y un extrema delgadez

Todo comenzó con un alerta de pobladores de la lejana localidad de Ñacuñán, en la comuna de Santa Rosa, a más de 100 kilómetros de la capital provincial, quienes divisaron al ave que no podía volar. Así, la Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, logró rescatar al ejemplar juvenil de una de las principales especies en peligro de extinción en el país.

Luego, mediante interconsulta de especialistas de la Argentina y el consejo de la Fundación Caburé-í, personal de Ecoparque de Buenos Aires viajó hacia la tierra cuyana para trasladar al animal y efectuarle en CABA una intervención por quebradura de mandíbula, la cual ya se realizó en las últimas horas y reporta resultados alentadores para la pronta recuperación del ave.

El viernes pasado se concretó la cirugía de la mandíbula, donde hubo que separar nuevamente los cabos fracturarios (la punta de los huesos rotos) y volver a alinearlos y fijarlos en una posición anatómica correcta. Según los expertos, la importancia de esta intervención es vital para esta águila coronada, ya que como a todas las rapaces, el pico y las garras crecen de forma constante durante toda su vida, algo así como las uñas nuestras o el pelo, y necesita desgastarlos de forma correcta.

“Si no se realizaba esta operación, al no tener alineada la parte superior e inferior del pico, el desgaste se produce de forma despareja, esto ocasiona que la parte córnea del pico inferior le crezca de forma desmesurada y, en poco tiempo, ya no podría alimentarse por sí sola”, comentó a LA NACION Andrés Capdevielle, Director Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR) del Ecoparque BA, el cual trabaja con Mendoza desde hace 15 años en el rescate de estas águilas. Ya han logrado salvar a 12 ejemplares.

Expertos del Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR), comandado por Andrés Capdevielle, gerente de Conservación y Gestión de Fauna- Ecoparque BA, realizan la cirugía con éxito

La voz de alarma la dio personal de Guardaparques y un investigador científico de Nacuñán del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Aridas (Iadiza), dependiente del Conicet, quienes advirtieron que pobladores de la zona habían encontrado un ejemplar juvenil de águila coronada en aparente mal estado de conservación.

Una familia de la zona avistó desde su coche al pichón de águila coronada (Buteogallus coronatus), el cual se encontraba a la vera de la ruta 153, a unos 30 kilómetros al sur de Ñacuñán, sin poder volar. Luego de dar aviso a las autoridades, personal de Recursos Naturales de la zona Este fue hasta la zona para iniciar el operativo de rescate. A las pocas horas, se concretaron las tareas de atención y diagnóstico del estado del animal.

Tras el rescate, los especialistas determinaron que el águila tenía una fractura en su mandíbula, lo cual puede ser una de las causas de su delgadez, ya que se le hacía imposible poder ingerir su alimento

En peligro de extinción

“Es importante destacar que el águila coronada se encuentra en peligro de extinción y son muchas las amenazas que enfrenta. Es por eso que son sumamente necesarias y constituyen un ejemplo a seguir las acciones como la de la familia de pobladores de Ñacuñán, comprometidos con la conservación de los recursos naturales”, expresó el secretario de Ambiente de Mendoza, Humberto Mingorance.

Desde el Ejecutivo local, indicaron que el ave fue rápidamente trasladada para su primera atención veterinaria al Ecoparque de la Provincia. El servicio veterinario de este sitio decidió su inmediato traslado al Centro de Rescate y conservación de la fauna silvestre S.O.S. Acción Salvaje, en San Carlos.

“El ave fue recibida y atendida en ese centro de rescate, donde se continuó con los primeros auxilios para asegurar su supervivencia y recuperación. Finalmente, se decidió el traslado a Buenos Aires para su intervención”, indicaron los especialistas. La situación sanitaria del animal ameritaba actuar con urgencia: los estudios de sangre determinaron la presencia de anemia y un peso corporal que no era óptimo, evidenciando una marcada delgadez. Además, las radiografías indicaban una fractura de mandíbula. “Esto puede ser una de las causas de su delgadez ,ya que se le hacía imposible poder ingerir su alimento”, indicaron los expertos.

El Departamento de Fauna Silvestre sigue los lineamientos de un protocolo específico, en base a convenios de cooperación entre la Dirección de Recursos Naturales Renovables y la Fundación Caburé-í, el Ecoparque de Buenos Aires y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (Cecara) de La Pampa. Por tal motivo, se realizaron las consultas pertinentes a los especialistas en aves rapaces sobre la situación.

Operación en Buenos Aires

Así, se determinó que el ave continuaba con su recuperación, pero para que pudiera evolucionar favorablemente sería necesaria una operación en Buenos Aires. Por tal motivo, personal de la Fundación Caburé-í, Ecoparque de Buenos Aires, cooperando con el operativo de rescate la Dirección de Recursos Naturales Renovables, se trasladó a la provincia del oeste argentino para buscar al pichón y llevarlo a la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente se realizó la cirugía necesaria para su recuperación y posterior liberación.

El viernes 14 por la noche llegó el ave al Ecoparque BA y se le realizó el alta en el hospital veterinario. Durante la semana se le realizaron los chequeos prequirúrgicos y se continuó con la fluidoterapia y la alimentación “forzada” para lograr que recupere peso e hidratación para la cirugía. Según explicó Capdevielle, esta maniobra consiste en ofrecerle alimento de calidad con una pinza larga para que el animal tome los trozos y los ingiera, pero al tener fracturada la mandíbula y el pico fuera de su eje, no puede sujetar el alimento y se le cae. “Para esto, lo que hacemos es capturar al ave y nosotros alimentamos con los trozos de la dieta. Esta maniobra invasiva es vital los primeros días para asegurarnos de que se alimente y reciba sus medicaciones. Con el pasar de los días, luego de la cirugía, comienza a alimentarse por sí sola”, comentó el especialista.

Este sábado, el pichón de águila coronado respira más aliviado, luego de la cirugía de mandíbula realizada en Buenos Aires. Ahora se espera su evolución para poder ser liberado

De esta forma se crea también una relación negativa del ave hacia el humano, lo que se llama condicionamiento negativo, por lo que ya los veterinarios comenzaron a trabajar su aversión hacia las personas, pensando en su posible liberación o, por si antes de que fuese encontrada en la ruta, había estado cautiva en alguna casa y desarrollado algún tipo de habituación hacia la gente.

Asimismo, el equipo de veterinarios del Ecoparque BA le realizó placas (RX) de control, donde se encontró un foco neumónico compatible con aspergillus, un hongo relativamente común en aves rapaces cuando su condición física está muy deteriorada. “Si bien no era grave aún, se comenzó su tratamiento antifúngico, ya que esta afección, la aspergilosis, puede matar a las aves si no se trata a tiempo”, explicó el director de PCRAR.

Capdevielle indicó también que el pichón presentó un reflejo pupilar disminuido en el ojo izquierdo, acompañado por falta de visión o muy disminuida en el mismo. Aún se continúan los estudios oftalmológicos para determinar el mejor tratamiento a seguir.

Asimismo, se pudo observar que también tiene alguna afección en ambas patas, una hinchazón anormal en la zona de la base de los tarsos, la parte amarilla sin plumas de las patas. “Se comenzó un tratamiento antiinflamatorio tópico, porque hasta el momento no tiene ninguna etiología definida, puede que sea simplemente por falta de movimiento durante su período de cautiverio en malas condiciones, pero es algo a controlar, ya que necesitamos que esté en su mejor forma para poder iniciar la rehabilitación cuanto antes”, agregó el experto.

“Hemos trabajo mucho y de manera coordinada, lo que permitió estos resultados”, señaló a LA NACION, Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza.

La Secretaría Ambiente de la provincia cuyana solicita a todas las personas que se encuentren con animales de la fauna silvestre en mal estado de conservación avisar través de la línea 148 o del sistema Ticket del sitio oficial.

