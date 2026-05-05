Hantavirus en el crucero: reportan dos nuevos casos y hay cinco bajo sospecha

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes dos casos de hantavirus y otros cinco sospechosos vinculados a un brote detectado a bordo de un crucero que permanece fondeado frente a las costas de Cabo Verde, en el Atlántico, luego de que las autoridades del país insular le negaran el permiso de atraque como medida de precaución sanitaria. El foco ya provocó tres muertes y mantiene a unas 149 personas a bordo del navío, a la espera de que se defina un puerto seguro para el desembarco.

El buque afectado es el MV Hondius, de bandera neerlandesa, operado por la empresa Oceanwide Expeditions. Según la información difundida por la OMS, el crucero transporta actualmente a 147 pasajeros y tripulantes. La travesía había comenzado a finales de marzo en Ushuaia, en el sur de la Argentina, y fue promocionada como una expedición de naturaleza a la Antártida, con escalas en la península Antártica, las islas Georgias del Sur y Tristán de Acuña, uno de los archipiélagos habitados más remotos del planeta.

El organismo sanitario indicó que fue notificado del brote el 2 de mayo, cuando se reportó la presencia de pasajeros con una afección respiratoria grave a bordo. En un informe actualizado al 4 de mayo de 2026, la OMS detalló que se identificaron siete casos en total: dos confirmados por análisis de laboratorio y otros cinco considerados sospechosos. De ese grupo, tres personas fallecieron, una permanece internada en estado crítico en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, y otras tres presentan síntomas leves o moderados y continúan a bordo del crucero bajo control médico.

El primer caso sospechoso fue el de un ciudadano neerlandés de 70 años, que el 6 de abril comenzó con síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve mientras se encontraba a bordo del buque. Su estado se agravó cinco días más tarde y falleció el 11 de abril, aunque en ese momento no se le realizaron pruebas microbiológicas que permitieran confirmar el diagnóstico.

El cuerpo del hombre permaneció a bordo hasta el 24 de abril, cuando fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico de ultramar. Lo acompañó su esposa, una mujer neerlandesa de 69 años, quien presentaba síntomas gastrointestinales al momento del desembarco. La mujer fue trasladada en avión a Johannesburgo, donde su condición se deterioró durante el viaje y falleció dos días después, el 26 de abril, al llegar a un hospital. En su caso, las autoridades confirmaron posteriormente la presencia de hantavirus.

La tercera persona fallecida fue un ciudadano alemán que también formaba parte del pasaje del crucero. Además, un pasajero británico fue evacuado del Hondius y trasladado a Sudáfrica, donde permanece internado en estado crítico en un hospital de Johannesburgo. Las autoridades sanitarias sudafricanas confirmaron que dio positivo por hantavirus.

Tras la muerte de la mujer neerlandesa, la OMS informó que se iniciaron investigaciones epidemiológicas para identificar y localizar a los pasajeros que compartieron el vuelo desde Santa Elena hasta Johannesburgo, con el objetivo de realizar el rastreo de contactos y evaluar posibles contagios adicionales.

En su informe, la OMS señaló que el riesgo para la población general es considerado bajo. El hantavirus es una enfermedad que se transmite habitualmente a través del contacto con roedores infectados o con sus excreciones, y solo en contadas ocasiones presenta transmisión de persona a persona. No obstante, el organismo aclaró que se ha documentado una transmisión interhumana limitada en algunas cepas, como el virus Andes, presente en la Argentina y Chile, especialmente en contextos de contacto estrecho y prolongado.

Como medida de precaución, se indicó a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes siempre que sea posible. La OMS advirtió además que el período de incubación del virus puede extenderse durante varias semanas, lo que implica que algunas personas expuestas podrían no presentar síntomas de manera inmediata.

Las autoridades de Cabo Verde confirmaron que no autorizaron el ingreso del MV Hondius al puerto de Praia, la capital del país, como parte de una estrategia de prevención. Equipos médicos locales subieron a bordo del crucero para evaluar a los pacientes, mientras continúan los análisis y la recolección de muestras adicionales.

La empresa Oceanwide Expeditions informó que se están aplicando estrictas medidas de aislamiento y que trabaja junto con las autoridades sanitarias en un plan para la evacuación médica de dos personas enfermas que permanecen a bordo, así como de un acompañante de uno de los pasajeros fallecidos. Sin embargo, hasta el momento no existe un plan definitivo para el desembarco del resto de los ocupantes del buque.

Las islas de Las Palmas y Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, están siendo consideradas como posibles destinos para el atraque del crucero y la implementación de controles médicos adicionales, organizados y supervisados por la OMS y los servicios sanitarios neerlandeses. Desde el Ministerio de Sanidad de España indicaron que, por ahora, no se recibió ninguna solicitud formal para permitir el ingreso del navío a puertos españoles.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas y sanitarias, el MV Hondius permanece fondeado en aguas del Atlántico, con sus pasajeros y tripulantes a bordo, a la espera de una definición sobre el puerto en el que podrá completar el desembarco y las tareas de control sanitario.

Con información de las agencias Reuters y AFP.