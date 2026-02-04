Hay alerta amarilla por altas temperaturas, tormentas y lluvias para este miércoles 4 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por altas temperaturas, tormentas y lluvias para este miércoles 4 de febrero. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, indicó que serán 16 las provincias afectadas por estos fenómenos meteorológicos que, en algunos casos, pueden tener capacidad de daño y generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En cuanto a temperaturas elevadas, rige una alerta amarilla por calor en la ciudad de Buenos Aires, zonas del norte, el este y el oeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero, el este de Chaco y el este de Formosa. Según precisó el SMN, estas condiciones pueden generar efectos leves a moderados en la salud y resultar peligrosas, especialmente para grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Varias provincias se ven afectadas por una alerta por temperaturas extremas SMN

La alerta amarilla por tormentas abarca el oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, el norte de San Luis, el noreste de Mendoza y La Pampa. En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían superarse de forma puntual.

Por su parte, la alerta amarilla por lluvias rige en el oeste de Neuquén, el sudeste de Chubut y el centro y norte de Santa Cruz. Allí se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados previstos entre 10 y 25 mm, con los registros más elevados sobre la zona costera santacruceña.

Varias provincias se ven afectadas por una alerta por temperaturas extremas SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda adoptar medidas de prevención diferenciadas según el tipo de alerta. Para las altas temperaturas, aconseja aumentar la ingesta de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados. También sugiere prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes presenten enfermedades crónicas. Ante síntomas como mareos, agotamiento, náuseas o desmayo, se debe solicitar asistencia médica y trasladar a la persona a un lugar fresco.

En el caso de las tormentas, se recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar electrodomésticos si ingresa agua, cerrar puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Para las lluvias intensas, se aconseja no salir, limpiar desagües y mantenerse alejado de zonas inundables, además de cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa al domicilio.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 23°C y una máxima de 32°C. Durante la mañana el cielo estará algo nublado y hacia el mediodía mayormente nublado. Por la tarde se esperan tormentas aisladas, con 40% de probabilidad de precipitación, mientras que por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el jueves y el viernes se esperan nuevas precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una mínima de 21°C y una máxima de 32°C. Por la mañana el cielo estará despejado y hacia el mediodía mayormente nublado. Durante la tarde también se prevén tormentas aisladas con hasta 40% de probabilidad de precipitación y hacia la noche el cielo estará mayormente nublado. Para el jueves y el viernes se anticipan lluvias desde el mediodía en adelante.

En el resto del país, el SMN anticipa máximas de 34°C y mínimas de 22°C en Córdoba, 34°C y 23°C en Tucumán, 38°C y 25°C en Santa Fe, 38°C y 25°C en Entre Ríos, 30°C y 17°C en Jujuy, y 31°C y 17°C en Salta.

También se esperan 36°C y 23°C en Misiones y La Rioja, 38°C y 25°C en Santiago del Estero, 30°C y 20°C en San Luis, 33°C y 21°C en San Juan y 30°C y 17°C en Mendoza. En tanto, en la Patagonia, se prevén 21°C y 17°C en Río Negro, 25°C y 17°C en Chubut y 16°C y 6°C en Santa Cruz.