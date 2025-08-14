Hay alerta amarilla por frío extremo para este jueves 14 de agosto: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que las temperaturas fueron agradables, pero descendieron gradualmente con el correr de los días en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este jueves 14 de agosto continuarán a la baja. En este sentido, emitió una alerta amarilla por frío extremo para dos provincias, mientras que en la ciudad de Buenos Aires también se podrá sentir.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de temperaturas con “efecto leve a moderado en la salud” que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padezcan enfermedades crónicas”.

El alerta regirá en la provincia de Buenos Aires, en particular en el conurbano norte [donde las mínimas podrían llegar a 1°C], el este de Chascomús (-1°C) y la zona de Azul (-2°C) y alrededores. También, de acuerdo con la información publicada por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, regirá en el sudeste de Entre Ríos (2°C).

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 14 de agosto.

Desde el Servicio Meteorológico, por su parte, alertaron: “Después de unos días agradables, el frío vuelve a casi todo el país. Tené a mano un buen buzo y una campera: el amanecer del jueves será muy frío. En sectores de la franja central, las mínimas podrían llegar hasta -5 °C. También las tardes serán frescas". Los niveles del mercurio descenderán a tal punto que la ciudad de Buenos Aires podría afrontar el día con las temperaturas más bajas de toda la semana.

En el centro del país y la región pampeana, la temperatura máxima será de 16°C y la mínima de 4°C. El cielo estará algo nublado por la mañana y despejado durante el mediodía, con aumento de nubosidad hacia la tarde y algo nublado por la noche. Se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora durante la tarde y la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en horas de la tarde.

En la región de Cuyo, el día comenzará con cielo ligeramente nublado. Desde el mediodía y hasta la noche la cobertura será mayormente nublada. Las temperaturas se ubicarán entre los 9°C y los 18°C, y se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora desde el mediodía y hasta la noche.

En el norte del país se pronostica una máxima de 17°C y una mínima de 9°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se esperan lluvias aisladas desde el mediodía y por el resto de la jornada. La probabilidad de precipitaciones será de hasta un 40% desde ese momento y los vientos alcanzarán los 12 kilómetros por hora.

En tanto, en la Patagonia, la temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 10°C. La mañana estará despejada, pero al mediodía se formará niebla. Por la tarde y la noche el cielo estará algo nublado, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora desde la tarde.

Ante este escenario, el SMN recomendó:

Tomá abundante cantidad de líquido caliente

Reforzá las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe

Ventilá los ambientes de tu hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono

Usá ropa adecuada para bajas temperaturas

Mantenete informado por las autoridades

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 8°C. Se esperan mínimas de 5°C y máximas de 13°C, el cielo estará algo nublado durante la jornada y se despejará recién a la noche. Los vientos del sector sudeste tendrán velocidades aproximadas de 12 kilómetros por hora y la humedad será del 73%.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con una media de 7°C, mínimas de 2°C y máximas de 13°C. El cielo estará algo nublado durante el día y por la noche se despejará. Además habrá una humedad del 86%. También será una jornada ventosa, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.