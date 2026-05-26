En plena niebla: un conductor manejaba alcoholizado, a alta velocidad y en zigzag por la autopista Buenos Aires-La Plata

Un hombre fue detectado mientras manejaba a alta velocidad y en zigzag por la autopista Buenos Aires-La Plata en medio de la densa niebla y, cuando fue sometido al control de alcoholemia, dio positivo. El conductor respondió de forma agresiva frente a los agentes de tránsito, que labraron el acta correspondiente, retuvieron su licencia y confiscaron el vehículo.

El hecho ocurrió este martes a las 10.30 en el peaje Hudson, a la altura del kilómetro 30, donde agentes del Ministerio de Transporte bonaerense y de Autopistas de Buenos Aires S.A. realizan operativos de control a los conductores que transitan en la autopista. Durante esta tarde se intensificaron su trabajo debido a la gran niebla que perjudicó la visión y presentó nuevos riesgos al volante.

Ante ello, los agentes detectaron a un hombre que manejaba a alta velocidad y en zigzag. Desde el ministerio de la provincia remarcaron que realizaba una “conducción imprudente” a “alta velocidad” y con “sobrepasos peligrosos”.

Niebla en Buenos Aires Augusto Famulari

Incluso compartieron un video de las cámaras de seguridad de la autopista que mostraban al conductor pasando muy cerca de otros vehículos a una velocidad que podría causar un grave accidente. Por ello, fue detenido a la altura del peaje para un control de alcoholemia.

El hombre descendió de un Peugeot 206 gris con una lata de una bebida gasificada en sus manos. Cuando le dijeron que lo someterían al test de alcoholemia, empezó a defenderse.

El conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia Captura

“Yo no consumo nada”, afirmó. Luego, los agentes le solicitaron que sople por el alcohómetro. Mientras esperaban el resultado, insistió en defenderse frente a los agentes. “Nada, amigo, yo no juego con la vida de los demás. Ni en pedo”, sostuvo.

El agente que le realizó la prueba le aclaró: “Recordá que acá en Provincia es Ley de Alcohol Cero, ¿si?“. ”Y sí, Alcohol Cero, amigo", respondió el conductor, que se tambaleaba de un lado a otro mientras hablaba. Segundos después, se escuchó el pitido, que reveló 1,95 gramos de alcohol en sangre.

Un conductor manejaba alcoholizado, a alta velocidad y en zigzag por la autopista Buenos Aires-La Plata en plena niebla

“Soy prudente”, insistió el conductor. “1,95 te dio”, le respondió un agente. “Labren el acta de infracción. Fiscalicen completo el vehículo”, finalizó. Tras el control, se le retuvo la licencia y se le quitó el vehículo. Mientras tanto, se escuchaban gritos de fondo del conductor, que se mostró alterado cuando notó que los agentes estaban filmando el resultado del test en el alcohómetro.

“¿A quién grabas?“, cuestionó. ”A vos no te grabo. Al aparato", aclaró el agente. “A mí no me grabas”, continuó el conductor.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense compartieron en sus redes sociales detalles del operativo, y sobre este caso particular, señalaron: “Con esa cifra al volante, cada maniobra podía terminar en tragedia. Controlar es salvar vidas”.

El test dio positivo por 1,95 gramos de alcohol en sangre Captura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta violeta por niebla ante la presencia de bancos densos que provocaron una reducción de la visibilidad y complicaciones en el tránsito terrestre, aéreo y fluvial. La advertencia llegó a zonas de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Sin embargo, para esta tarde, Buenos Aires es el único distrito que sigue en alerta por niebla. El fenómeno afecta principalmente al norte, noreste y este del territorio, incluyendo por completo a la ciudad de Buenos Aires y al Área Metropolitana (AMBA), y se mantendrá al menos hasta el sábado.