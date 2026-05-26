Por obras y mantenimiento, desde esta noche habrá cortes totales en autopistas y vías rápidas porteñas

La Ciudad implementará entre hoy y mañana por la noche un esquema de cortes totales en distintas autopistas porteñas debido a obras de mejoramiento integral, pruebas de carga y trabajos de mantenimiento tecnológico. Las restricciones afectarán principalmente a las autopistas Dellepiane e Illia, la avenida Cantilo y el Paseo del Bajo, con desvíos previstos para vehículos particulares y tránsito pesado.

Esta noche quedará cerrada totalmente la Dellepiane sentido al centro, entre la avenida General Paz y avenida Argentina. Según informaron desde Autopistas Urbanas (AUSA), la medida se debe a las obras de mejoramiento integral que se están realizando en la traza.

Los conductores que circulen por la autopista Riccheri serán desviados hacia la avenida General Paz y podrán continuar por distintas alternativas: avenida 27 de Febrero y autopista Cámpora, avenida Roca (aptos para pesados), y avenida Alberdi-Bruix-Directorio/San Juan o la autopista Perito Moreno.

En paralelo, también estará cerrado el Paseo del Bajo, sentido al norte, desde el enlace con la autopista Buenos Aires-La Plata y la autopista 25 de Mayo. En este caso, el tránsito pesado será derivado hacia la avenida Costanera para luego reincorporarse a Cantilo después del puente Labruna.

Obras de mejoramiento integral, pruebas de carga y trabajos de mantenimiento tecnológico afectarán varias autopistas gentileza

Por las mismas obras permanecerán cerrados el puente Labruna y el puente Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte. Quienes necesiten acceder al Aeroparque deberán hacerlo por la avenida Sarmiento.

Además, tanto hoy como mañana, entre las 22 y las 5, permanecerán cerradas la autopista Illia sentido a provincia y la avenida Cantilo por las pruebas de carga que se realizarán sobre la nueva estructura construida en el puente Labruna. Como alternativa, el tránsito que se dirija hacia el norte deberá desviarse por avenida Figueroa Alcorta o Avenida del Libertador.

El miércoles

El miércoles por la noche continuarán las restricciones. La Dellepiane, en sentido a la avenida General Paz, quedará cerrada a la altura de Escalada. Todo el tránsito será desviado hacia la colectora.

En tanto, quienes circulen por la 25 de Mayo podrán optar por distintos desvíos: tomar la Perito Moreno hacia General Paz y Riccheri, empalmar con la autopista Cámpora y avenida Roca, o evitar las autopistas mediante las avenidas Independencia, Alberdi y General Paz-Richerri.

A la vez, el miércoles se cerrará completamente el Paseo del Bajo, sentido sur, a la altura de Retiro, debido a trabajos de calibración en tecnología inteligente de tránsito. El tránsito pesado será derivado hacia el eje de las avenidas Madero-Huergo y podrá volver a ingresar a la autopista después de la avenida San Juan.