Hay alerta amarilla por tormenta para este jueves 27 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves 27 de noviembre existen una serie de alertas amarillas por tormentas que alcanzarán a al menos ocho provincias. Según advirtió el organismo, se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que la alerta rige en Buenos Aires, donde se extiende desde CABA y el conurbano, hasta la costa atlántica y el extremo sur en Carmen de Patagones. Además, alcanza al sureste de Río Negro, el este de La Pampa, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, Córdoba, San Luis y La Rioja.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una jornada con tormentas aisladas de variada intensidad durante el día, pero que se concentrarán hacia el anochecer. Las mismas podría estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm.

A pesar de la lluvia el jueves será un día caluroso con máximas de hasta 32°C después del mediodía, que disminuirán con las tormentas. El viento será de zona norte y los valores de humedad se mantendrán en torno a 70%.

En el caso del sur bonaerense, La Pampa y Río Negro, las lluvias, que se suscitarán desde temprano, harán descender la temperatura que el miércoles alcanzó una máxima de 37°C. Las tormentas se desplazarán desde el sur hacia el noreste y llegarán con mayor fuerza a la costa atlántica.

Las provincias bajo alerta amarilla este jueves 27 de noviembre

Por otro lado, en Santa Fe y Entre Ríos, las condiciones del tiempo serán similares a las del norte de Buenos Aires, con la diferencia que las lluvias llegarán desde el mediodía y continuarán hasta la noche.

En el centro del país, Córdoba, San Luis y el este de La Rioja, se enfrentarán a importantes precipitaciones desde las primeras horas del día, con tormentas que podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos, aunque con valores acumulados de entre 20 y 40 mm. La temperatura prevista rondará los 33°C.

Recomendaciones por tormentas:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.