Hay alerta amarilla por tormenta y calor extremo para este miércoles 18 de febrero: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico advirtió por las lluvias “severas” que afectarán al noroeste y centro del país y los picos de hasta 40°C en el noreste; en AMBA será una jornada calurosa pero nublada
- 3 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta y calor extremo que alcanza a diferentes provincias del centro y el norte del país. Según advirtió el organismo se tratarían de "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
El pronóstico del SMN se comunicó el martes por la tarde a través de su Sistema de Alerta Temprana e indicó que las provincias afectadas serán el norte de La Pampa y Buenos Aires, el sur de Córdoba y Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero.
En el caso de la región central del país, el SMN prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, que pueden llegar a ser fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. La máxima será superior a los 31°C y la mínima estará en torno a los 19°C.
Para el noroeste del país las condiciones serían similares, pero con tormentas que podrían ser “severas”. También se baraja la posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes y ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo. La máxima será de 30°C y la mínima de 20°C.
A raíz de la alerta, el SMN comunicó una serie de recomendaciones para prevenir eventuales complicaciones, entre las que destaca: evitar salir; no sacar la basura y limpiar los desagües y los sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; estando al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Por otro lado, el SMN emitió una alerta por calor extremo para el noreste del país. En esta región se esperan temperaturas máximas de entre 35°C y 40°C, en una jornada mayormente soleada, por lo que el organismo recomendó tomar acciones preventivas sobre todo en los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la jornada del miércoles será mayormente nublada con esporádicas apariciones del sol, pero con alta temperatura: 32°C de máxima y 22°C de mínima. Será un día con porcentaje medio de humedad y vientos del sector norte y este. No están previstas precipitaciones.
