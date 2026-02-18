Hay alerta amarilla por tormenta y calor extremo para este miércoles 18 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta y calor extremo que alcanza a diferentes provincias del centro y el norte del país. Según advirtió el organismo se tratarían de "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

El pronóstico del SMN se comunicó el martes por la tarde a través de su Sistema de Alerta Temprana e indicó que las provincias afectadas serán el norte de La Pampa y Buenos Aires, el sur de Córdoba y Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero.

Las provincias bajo alerta amarilla este miércoles 18 de febrero

En el caso de la región central del país, el SMN prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, que pueden llegar a ser fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. La máxima será superior a los 31°C y la mínima estará en torno a los 19°C.

Para el noroeste del país las condiciones serían similares, pero con tormentas que podrían ser “severas”. También se baraja la posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes y ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo. La máxima será de 30°C y la mínima de 20°C.

Las provincias bajo alerta por calor extremo para este miércoles 18 de febrero

A raíz de la alerta, el SMN comunicó una serie de recomendaciones para prevenir eventuales complicaciones, entre las que destaca: evitar salir; no sacar la basura y limpiar los desagües y los sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; estando al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta por calor extremo para el noreste del país. En esta región se esperan temperaturas máximas de entre 35°C y 40°C, en una jornada mayormente soleada, por lo que el organismo recomendó tomar acciones preventivas sobre todo en los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas.

El pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires este miércoles 18 de febrero

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la jornada del miércoles será mayormente nublada con esporádicas apariciones del sol, pero con alta temperatura: 32°C de máxima y 22°C de mínima. Será un día con porcentaje medio de humedad y vientos del sector norte y este. No están previstas precipitaciones.