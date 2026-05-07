Un tornado sorprendió a Las Flores, destruyó una casa y dejó 4 heridos

Un tornado afectó este miércoles por la tarde al Paraje Harosteguy, partido de Las Flores, provincia de Buenos Aires. El fenómeno, producto del temporal que azotó a gran parte del país, generó destrozos, dejó sin luz al pueblo y provocó 4 heridos.

La violencia del viento derrumbó por completo una casa en la zona rural y sus habitantes tuvieron que ser rescatados por los Bomberos Voluntarios de la localidad, junto con los servicios de emergencia médica, según informó el medio local Noticias Las Flores.

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El operativo logró sacar a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros de la propiedad destruida y los equipos de salud asistieron a tres adultos y un menor de edad que integran el grupo familiar afectado.

Todos fueron trasladados al centro asistencial local para su atención médica con cuadros de politraumatismos. Fuentes oficiales informaron que los pacientes permanecen en observación, aunque se encuentran fuera de peligro.

El tornado fue captado en video por distintos usuarios Captura de Pantalla

Por otro lado, la Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunicó que prácticamente todo el sector rural sufrió cortes prolongados en el suministro de luz por una falla de frecuencia en la línea de alta tensión de la empresa Transba S.A.

Si bien el suministro se restableció en varios sectores sin una gran demora, algunas localidades continuaron sin luz por un tiempo debido a un pedido preventivo de los bomberos por el derrumbe de la vivienda en Harosteguy.

El temporal

El fenómeno meteorológico ocurrió en el marco de una ciclogénesis que afecta a la provincia de Buenos Aires. Este es un proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera que se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

En este caso, el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte, en combinación con un sistema de baja presión, generó tormentas severas y ráfagas que superaron los 90 km/h.

La ciclogénesis se origina en una caída abrupta de la presión atmosférica

En otros puntos de la provincia, el temporal dejó consecuencias similares. Localidades como Chacabuco, Dudignac, General Pirán, Roque Pérez, Punta Alta y General Guido registraron caída de granizo e intensas lluvias. En Bahía Blanca hubo anegamientos por el agua acumulada y en Villarino un rayo dañó la antena que provee internet a la municipalidad.

Para este jueves en la Provincia rige una alerta amarilla del SMN por vientos fuertes, por lo que se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar localmente los 100.