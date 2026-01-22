Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y calor para este jueves 22 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y altas temperaturas para este jueves 22 de enero. Según precisó el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 14 provincias afectadas por fenómenos meteorológicos que, en algunos casos, pueden tener “capacidad de daño” y generar riesgo de interrupción de actividades cotidianas.

En cuanto a las altas temperaturas, se emitió una alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires, el norte y el oeste del AMBA y un sector del centro de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a localidades como Laprida, Olavarría, Chascomús, Balcarce y Rauch. La advertencia también alcanza al oeste de Santa Fe, un sector del sudoeste de Córdoba y San Luis. En estos casos, el organismo señaló que el calor puede generar efectos leves a moderados en la salud y que las temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

En diferentes puntos del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, rigen una alerta por altas temperaturas SMN

Además, se emitió una alerta amarilla por tormentas, rige una alerta amarilla para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de San Luis, Mendoza, el este de San Juan, el centro de La Rioja, el oeste de Catamarca, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. De acuerdo con el parte oficial, esas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, que podrían superarse de manera puntual.

Por otra parte, el SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias para Chubut y el este de Río Negro. En esas provincias se esperan precipitaciones, algunas localmente intensas, con acumulados estimados entre 10 y 25 mm. El organismo no descartó la posibilidad de tormentas aisladas embebidas dentro de las áreas de lluvia.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 22 de enero SMN

Respecto de las altas temperaturas, el SMN aconseja aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición prolongada al sol y no realizar actividades al aire libre durante las horas centrales del día, entre las 10 y las 16. También recomendó prestar especial atención a niños, niñas, personas mayores de 65 años y a quienes padecen enfermedades crónicas, reducir la actividad física, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas y optar por comidas livianas, frutas y verduras.

Frente a la alerta amarilla por tormentas, el SMN recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en las viviendas, cerrar puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, se sugiere buscar refugio inmediato en edificios, viviendas o vehículos cerrados.

Ante la alerta amarilla por lluvias, el organismo indicó que es conveniente evitar salidas innecesarias, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Además, recomendó alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si se detecta ingreso de agua en los hogares.

El clima en el AMBA

Para este jueves, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 23°C. El cielo estará algo nublado durante la mañana y la tarde, con períodos ligeramente nublados hacia el mediodía y la noche. Hacia el final de la jornada podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para los próximos días se prevén condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se anticipa un escenario similar, con una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 20°C. Se espera cielo algo nublado durante gran parte del día y ligeramente nublado al mediodía. Según el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones en los días siguientes y se prevé un aumento progresivo de las temperaturas.

En el resto del país, el pronóstico indica una máxima de 32°C y mínima de 20°C en Córdoba; 30°C y 20°C en Tucumán; 33°C y 20°C en Santa Fe; 33°C y 20°C en Entre Ríos; 25°C y 19°C en Jujuy; 27°C y 18°C en Salta; 33°C y 20°C en Misiones; 33°C y 22°C en La Rioja; y 34°C y 21°C en Santiago del Estero.

Para San Luis se espera una máxima de 36°C y una mínima de 22°C; en San Juan, 36°C y 25°C; en Mendoza, 31°C y 21°C; en Río Negro, 22°C y 18°C; en Chubut, 17°C y 11°C; y en Santa Cruz, una máxima de 25°C y una mínima de 7°C.