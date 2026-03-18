Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento para este miércoles 18 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento para este miércoles 18 de marzo, que alcanza a ocho provincias del país. Según precisó, se esperan fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño” y riesgo de que generen interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En cuanto a las tormentas, rige una alerta amarilla en Tucumán, Formosa, el este de Salta y el oeste de Jujuy. El organismo señaló que en estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

A su vez, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias en el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estas áreas se esperan precipitaciones persistentes, algunas localmente intensas, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de superarse en forma localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 18 de marzo SMN

Por otro lado, se mantiene una alerta amarilla por viento en Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur, particularmente en el territorio de las Islas Malvinas. Allí se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, el SMN recomienda, ante las tormentas, evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos si ingresa agua y buscar refugio en un lugar cerrado en caso de estar al aire libre.

Para las lluvias, el organismo aconseja no circular en zonas inundables, mantener limpios los drenajes, no exponerse innecesariamente y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa en la vivienda. En el caso de los vientos, sugiere asegurar objetos que puedan ser desplazados, mantenerse alejado de estructuras inestables, evitar refugiarse bajo árboles o carteles y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 26°C y una mínima de 17°C. Se espera una jornada parcialmente nublada durante la mañana y el mediodía, con cielo algo nublado hacia la tarde y la noche. Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en las primeras horas del día, con condiciones estables para el jueves.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico será similar, con una máxima de 25°C y una mínima de 13°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche se presentará algo nublado. Se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora durante la mañana y condiciones estables en los próximos días, con probabilidad de precipitaciones hacia el sábado.

En tanto, se prevén temperaturas máximas de 26°C y mínimas de 17°C en la ciudad de Buenos Aires; 26°C y 16°C en Córdoba; 26°C y 19°C en Tucumán; 29°C y 18°C en Santa Fe y Entre Ríos; 25°C y 17°C en Jujuy; 26°C y 16°C en Salta; 32°C y 20°C en Misiones; 27°C y 17°C en La Rioja; 30°C y 18°C en Santiago del Estero; 26°C y 15°C en San Luis; 29°C y 15°C en San Juan; y 25°C y 14°C en Mendoza.

En la región patagónica, en tanto, se esperan máximas de 24°C y mínimas de 13°C en Río Negro y Chubut, mientras que en Santa Cruz la temperatura alcanzará los 13°C de máxima y descenderá hasta los 6°C de mínima.