Ola gigante: el antecedente de 1954 que impactó en Mar del Plata

Un antecedente registrado en 1954 muestra que el fenómeno de una ola gigante que avanzó de manera inesperadoa sobre la costa no es inédito en Mar del Plata. Este lunes una serie de olas potentes provocó un muerto y al menos 35 heridos en la zona de Mar Chiquita y playas cercanas.

En una crónica publicada el 21 de enero de 1954, el diario marplatense La Capital describió que “un oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas” en plena temporada de verano.

Según ese registro periodístico, al mediodía una ola de proporciones inusuales se elevó de manera repentina y avanzó con fuerza sobre la playa, “arrastrando cuanto encontró a su paso”. La reacción de la gente presente, principalmente quienes se encontraban cerca del mar, generó “escenas de pánico”, obligando a varias personas a recurrir a la respiración artificial.

El 21 de enero de 1954, el medio marplatense La Capital había mencionado la presencia un "oleaje de extraordinaria altura y violencia" La Capital

En tanto, la situación también afectó a quienes se encontraban un poco más lejos del mar, bajo sombrillas o toldos, ya que en muchos casos, según lo descripto por el medio marplatense en ese entonces, perdieron contacto momentáneo con sus hijos en medio del desorden generalizado.

Por su parte, las personas que estaban nadando en ese momento fueron alcanzados por grandes masas de agua y debieron ser auxiliados tras sufrir, en algunos casos, principios de asfixia.

Siempre de acuerdo con La Capital, el episodio no dejó víctimas fatales, pero sí once personas asistidas con respiración artificial, según un comunicado posterior de la entonces Subprefectura Marítima, que precisó que el mayor impacto se produjo en la Playa Popular.

La marejada invade La Caleta, en Mar Chiquita

La crónica de esa jornada destacó además la intervención de los guardavidas, turistas que colaboraron en los rescates, ambulancias, puestos de socorro y personal sanitario municipal y provincial, cuyo accionar evitó que el hecho derivara en una tragedia mayor.

Ese no fue el único antecedente consignado por el medio local: en 1945, en la Escollera Norte, bañistas también fueron sorprendidos por “cuatro olas inmensas” que provocaron pánico y dejaron un número considerable de heridos.

El recuerdo de esos hechos históricos volvió a cobrar relevancia tras lo ocurrido este lunes, cuando una bajamar pronunciada fue seguida por olas que avanzaron sobre la costa de Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar Chiquita. Había miles de personas en la playa. La situación derivó en decenas de rescates y una muerte, según informaron fuentes oficiales y judiciales.