Hay alerta amarilla por tormentas para este lunes 10 de noviembre: las provincias afectadas

Luego de un fin de semana con condiciones primaverales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 10 de noviembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que cinco provincias podrán verse afectadas por “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo con el reporte, la alerta alcanza al sudeste de Mendoza, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, parte de Río Negro y San Luis. En esas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Además, podrán registrarse abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 15 y 40 milímetros.

El mapa de las alertas para este lunes. SMN

Ante este tipo de fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante las tormentas.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

Informarse por canales oficiales.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo nacional también emitió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se espera que comiencen a elevarse las temperaturas después de varios días con jornadas más frescas.

Para este lunes, el SMN pronosticó una temperatura máxima de 27 grados y una mínima que arrancó en los 15°C en la ciudad de Buenos Aires. La jornada comenzó algo nublada durante la mañana y se despejará completamente hacia el mediodía. Sin embargo, volverá a presentar nubosidad parcial por la tarde y la noche.

Sin embargo, se espera que este martes lleguen las lluvias a partir de la tarde y que se extenderán, por lo menos, hasta el día siguiente. En los días siguientes, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan estables.

Pronóstico del clima para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, en tanto, el panorama será similar, con una máxima de 26°C y una mínima que comenzó en 12°C. Se prevé un cielo algo nublado en la mañana, despejado al mediodía y con aumento de nubosidad hacia la tarde. Para el martes se anticipan ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora, mientras que el miércoles se espera un leve descenso térmico.

En el resto del país, el organismo anticipó condiciones variables. En Córdoba se prevé una máxima de 27°C y una mínima de 15°C; en Tucumán, 28°C y 16°C; en Santa Fe, 26°C y 14°C; en Entre Ríos, 26°C y 14°C; en Jujuy, 24°C y 11°C; en Salta, 25°C y 13°C; en Misiones, 28°C y 14°C; en La Rioja, 30°C y 15°C; en Santiago del Estero, 30°C y 16°C; en San Luis, 25°C y 15°C; en San Juan, 30°C y 15°C; en Mendoza, 25°C y 13°C; en Río Negro, 30°C y 12°C; en Chubut, 27°C y 12°C; y en Santa Cruz, 21°C y 7°C.