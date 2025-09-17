Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 17 de septiembre: las provincias afectadas

Tras varios días de temperaturas elevadas en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que regirá este miércoles 17 de septiembre en ocho provincias. Según precisó el organismo, se prevén fenómenos con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La advertencia alcanza al este de Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, el centro de Chaco, el este de Mendoza, el sur de San Luis, La Pampa, el este de Río Negro y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Según detalló el parte, en estas zonas podrán registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 17 de septiembre

Frente a este escenario, el SMN recomienda no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo; mantenerse atento ante la posible caída de granizo; informarse a través de las autoridades; y contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

Para la ciudad de Buenos Aires, el miércoles comenzará con cielo parcialmente nublado y, desde el mediodía, pasará a estar mayormente cubierto hasta la noche. Se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 24°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 kilómetros por hora durante la noche. El jueves y el viernes se prevén condiciones similares, con nubosidad variable, mientras que el sábado está pronosticado que haya tormentas.

En la mañana de este miércoles habrá neblina en la provincia de Buenos Aires Fabián Marelli

En el conurbano bonaerense, la jornada empezará con neblina y se mantendrá mayormente nublada durante el resto del día. Se prevé una mínima de 11°C y una máxima de 23°C, con vientos también de hasta 22 kilómetros por hora hacia la noche.

El SMN informó además las temperaturas previstas para otras ciudades del país: Córdoba, máxima de 23°C y mínima de 11°C; Tucumán, 30°C y 18°C; Santa Fe, 28°C y 15°C; Entre Ríos, 27°C y 14°C; Jujuy, 29°C y 18°C; Salta, 29°C y 17°C; Misiones, 26°C y 19°C; La Rioja, 30°C y 16°C; Santiago del Estero, 27°C y 18°C; San Luis, 26°C y 16°C; San Juan, 27°C y 13°C; Mendoza, 26°C y 14°C; Río Negro, 18°C y 8°C; Chubut, 11°C y 6°C; y Santa Cruz, 7°C y 0°C.