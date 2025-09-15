¿A qué hora deja de llover? El pronóstico del clima para esta semana de septiembre

Clima del lunes: precipitaciones por la mañana

Para hoy se espera una mañana que lentamente vaya mostrando la salida del manto de nubarrones de nuestro cielo después de una madrugada inestable e incluso un amanecer que pueda darnos una última tanda de precipitaciones. Atención a la hora de elegir un abrigo impermeable porque no estaremos ante un escenario de frío matinal, traten de abrir la ventana del bondi aunque llueva. Se estima viento desde el este y 13ºC de piso térmico para un inicio de jornada que tomará distancia de las mínimas bajas. Antes del mediodía tendremos mucho más sol que nubes manteniendo el viento fresco desde el río que desanimará al termómetro a repetir los 25ºC de ayer. Se espera una tarde con poca nubosidad, con el viento atenuándose y el mercurio escalando hasta 21ºC. La noche conservará los claros en el cielo en un cierre con 15ºC.

Clima del martes: tarde a pleno sol

El martes promete un amanecer con poca nubosidad, viento leve y mínima de 12ºC. Se repetirá el patrón sinóptico del día anterior con el sol alentando al termómetro ante la oposición del aire fresco que arribe desde el este. Se aguarda por otra tarde a pleno sol, un poco más ventosa, pero sin frío, con la máxima mostrando 21ºC. Será otro día ideal para todos aquellos que tengan que desarrollar alguna tarea a la intemperie, de todas formas, el permanente aporte de aire desde el río mantendrá altos los valores de humedad. La noche mostrará menos viento y un cierre lejos del frío con 16ºC.

Así estará el clima esta semana Archivo

Clima del miércoles: ascenso de temperatura

El amanecer del miércoles mostrará cielo nublado, pero al tratarse de nubosidad alta no le restará nubosidad al día. Volverá el viento templado a la ciudad para dejarnos un ambiente menos fresco, y se notará desde temprano en un amanecer con 15ºC con viento leve desde el noreste. El delgado manto de cirrus se mantendrá durante toda la jornada, con algunos claros que nos dejarán varios pasajes a puro sol, el mercurio tomará ventaja de la insolación y el descenso de aire cálido para anotarse una marca primaveral con 24ºC promediando el día. Hacia la noche la veleta volverá al este con el arribo de más nubosidad en un cierre con 18ºC moldeando una jornada con la estufa apagada todo el miércoles.

Clima del jueves: otra tarde de primavera

El jueves sumará otra jornada sin aporte de aire frío garantizando otro ensayo primaveral vespertino. Se prevé un amanecer algo inestable, con cielo nublado, viento moderado desde el noreste y el mercurio partiendo desde 16ºC. Alguna llovizna aislada hasta media mañana no estaría fuera de libreto. Con el correr de las horas iremos perdiendo nubosidad hasta llegar a una tarde de sol, manteniendo el viento templado desde el litoral con el termómetro animándose a 24ºC. La noche proyecta cielo algo nublado y 18ºC.

Clima del viernes: la noche en riesgo

El viernes tendrá su suerte echada al momento de entrada de un frente frío, todavía hay divergencias en el horario de la rotación de viento por lo que los pronósticos no se ponen del todo de acuerdo, nosotros nos inclinaremos sobre el escenario de ingreso tardío que salva el mediodía y la tarde, pero aquellos que tengan alguna actividad agendada al aire libre deberán estar atentos a nuevas actualizaciones. Se prevé una mañana con viento calmo o leve desde el noreste, cielo algo nublado y una mínima de 17ºC que avisará que la primavera está a la vuelta de la esquina, Con el correr de las horas se irá incrementando la cobertura nubosa hasta llegar a notorias desmejoras promediando el día. Se espera otra tarde cálida, con cielo mayormente nublado, la veleta rotando hacia el este con 23ºC de temperatura punta. La noche tendrá viento del sudeste para promover un importante descenso de temperatura nocturno que podría estar acompañado de precipitaciones.

El pronóstico del tiempo para los próximos días LA NACION

Borrador del fin de semana: así estará el pronóstico del tiempo

El sábado ofrecería viento fuerte del sudeste con probabilidad de precipitaciones en todas sus franjas horarias concentrando lo más activo para la noche. Se espera por una máxima de 19ºC. El domingo mostraría viento fuerte del sur, evitando la sudestada, con mayores acumulados en el pluviómetro y máxima de 16ºC arruinando por completo los festejos del día del estudiante

Eso es todo, amigos. Esperemos que las lluvias corten temprano y que los chicos puedan llegar hoy secos a las aulas. El equinoccio se producirá el lunes 22 a las 15.19 horas por lo que entramos en la última semana completa del invierno astronómico, algo que se notará en varias tardes cálidas. Será una semana sin estridencias térmicas y la lupa atmosférica quedará puesta en el fin de semana donde podría llover desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes, y paradójicamente la primavera podría debutar con valores invernales después de tantas horas de ráfagas heladas. Más precisión al respecto en el reporte del próximo jueves.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli