Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este martes 23 de diciembre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico prevé importantes precipitaciones en el norte y centro del país; altas temperaturas en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y una jornada mayormente nublada pero calurosa en CABA
- 4 minutos de lectura'
En la antesala de la Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que para este martes 23 de diciembre rigen alertas amarillas por tormentas, fuertes vientos y calor extremo para al menos 12 provincias. Según evaluó el organismo, se tratarían de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
La información del SMN fue suministrada a través de su Sistema de Alerta Temprana el lunes por la tarde. Allí se especificó que las provincias afectadas serán: el suroeste de Buenos Aires, Misiones, Chaco, Formosa, el norte y centro de Córdoba, el extremo norte de San Luis, el sur de La Rioja, Jujuy, el este de Salta, Santa Fe, Entre Ríos y el oeste de Santa Cruz.
Para las provincias del norte, el Servicio Meteorológico prevé que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, que pueden estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Este coctel estará acompañado por altas temperaturas que pueden superar los 30°C.
En el caso de la alerta que se posiciona en el centro del país y que alcanza mayormente a Córdoba, pero que se extiende hacia San Luis y La Rioja, se esperan similares condiciones climatológicas, con tormentas que persistirán sobre todo durante la mañana. La temperatura podría llegar a ser superior y alcanzar máximos de hasta 33°C. Por este motivo se emitió una alerta amarilla por altas temperaturas en el sur de Córdoba.
Cabe señalar que esta última alerta por calor se extiende también para el sur de Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan máximas de hasta 34°C, con posibilidad de precipitaciones por la mañana. Además, este pico de calor se repetirá en el norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que el SMN recomendó tomar recaudos sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Por otro lado, las tormentas afectarán a distintas localidades del sur bonaerense. Desde Tranquen Lauquen hasta Carmen de Patagones y desde Carhue hasta Olavarría. Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.
La última alerta del SMN rige para Santa Cruz, más precisamente en las regiones de la meseta de Lago Buenos Aires y la meseta de Río Chico. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora de manera puntual.
Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el pronóstico del tiempo indica precipitaciones durante la madrugada, que se dispersarán a lo largo del día. Sin embargo, se tratará de una jornada mayormente nublada, pero calurosa, con una mínima de 22°C y una máxima de 32°C, y viento del sector norte.
Recomendaciones por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Recomendaciones por calor extremo
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados
- 1
Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 22 de diciembre: las provincias afectadas
- 2
Así funciona el Tirzepatida en el metabolismo, la nueva droga para adelgazar con pocas contraindicaciones
- 3
Hasta cuándo el mal tiempo y el calor, según el último pronóstico del SMN
- 4
Frente a la Agencia I+D+i: “Le pedimos al niño Jesús insumos para investigar”, la llamativa protesta del sector científico