Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 9 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 9 de marzo. Según precisó el organismo, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del país y el aviso alcanza a 12 provincias del territorio nacional. Este nivel de advertencia advierte que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas rige en un sector de la provincia de Buenos Aires (que se extiende desde Bahía Blanca y Coronel Dorrego hasta Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino y Monte Hermoso). Además, abarca al este de Río Negro, el norte de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, el norte de Santiago del Estero, Tucumán, el centro y este de Salta y Jujuy. En estas zonas, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 9 de marzo SMN

De acuerdo con el parte meteorológico las provincias alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas, estos fenómenos podrán estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Por otra parte, el SMN emitió alerta amarilla por lluvias para el sur y el este de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas zonas, el organismo indicó que el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse en forma local.

Frente a este escenario, el SMN recomendó tomar precauciones. En las zonas bajo alerta amarilla por tormentas, aconsejó evitar salir de casa, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Para las áreas bajo alerta amarilla por lluvias, el organismo recomendó evitar desplazamientos innecesarios, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También aconsejó alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en las viviendas.

El tiempo en el AMBA

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 25°C y una mínima de 19°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se espera que esté mayormente nublado y por la noche vuelva a presentarse parcialmente nublado. A lo largo de toda la jornada, e incluso durante la mañana del martes, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico también prevé una máxima de 25°C y una mínima de 16°C. Al igual que en la Ciudad, durante la mañana y el mediodía el cielo estará parcialmente nublado, por la tarde se presentará mayormente nublado y por la noche volverá a estar parcialmente nublado. Para el martes se espera un leve descenso de la temperatura y, a partir del miércoles, algunas subas térmicas.

En tanto, el SMN informó que las temperaturas previstas para este lunes serán de 25°C de máxima y 19°C de mínima en CABA, 25°C y 17°C en Córdoba, 24°C y 20°C en Tucumán, 25°C y 19°C en Santa Fe, 25°C y 17°C en Entre Ríos, 23°C y 17°C en Jujuy, 22°C y 16°C en Salta, 27°C y 18°C en Misiones, y 25°C y 19°C en La Rioja.

Además, el organismo indicó que se esperan 26°C de máxima y 20°C de mínima en Santiago del Estero, 26°C y 15°C en San Luis, 28°C y 16°C en San Juan, 24°C y 16°C en Mendoza, 23°C y 18°C en Río Negro, 24°C y 17°C en Chubut y 17°C de máxima con 12°C de mínima en Santa Cruz.