Adiós al calor: se termina el verano y se viene un fin de semana ventoso e inestable

Con un cambio de temperatura, el otoño empieza a mostrarse, con sus cielos nublados y días inestables. Se espera un jueves y viernes con precipitaciones y un fin de semana más ligado al sol. Las temperaturas oscilarán los 23°C y los 25°C.

Clima del jueves: comienza el otoño

Comienza un nuevo episodio meteorológico en el estuario con un importante descenso de temperatura. La mañana mostrará mucha nubosidad, viento moderado a regular desde el este y el mercurio en los 19ºC. Se espera un día con muy poco sol, con permanente sobrevuelo de nubosidad baja, donde alguna llovizna aislada no desentonaría. También será un día ventoso e inestable por lo que vale apostar por alguna campera impermeable o directamente un paraguas si tiene miedo que se le mojen los papeles. La tarde será la franja más expuesta a precipitaciones que en todos los modelos de simulación se muestran débiles pero continuas, además de conservar el viento en superficie que sumaría ráfagas para dejarnos un ambiente otoñal. Poco podrá hacer el termómetro recortándose en 26ºC vespertinos para pausar al verano, acaso definitivamente. La noche mantendrá el viento fuerte y la probabilidad de lluvias tenues en un cierre con 20ºC.

Se vienen días donde la nubosidad predominará

Clima del viernes: nubarrones, viento y lluvias aisladas

Seguirá el manto de nubes cubriendo el cielo porteño para amagar durante todo el día con alguna tanda de precipitaciones. Se prevé un amanecer con cielo nublado, con viento moderado entre el este y sudeste y 19ºC de piso térmico. La tarde podría incrementar la velocidad de viento y la inestabilidad repetirá la postal de una mañana gris donde todo aquel que deba moverse por la vía publica estaránuevamente expuesto a una tanda de precipitaciones. Será otro día donde el termómetro las tenga todas en contra, en una jornada sin sol y con circulación de aire fresco por lo que el termómetro no escalará más allá de los 25ºC. No sean pesimistas aquellos que tengan algo en la agenda nocturna, la noche parece ser la franja menos inestable, se aguarda por un cierre ventoso, nublado y con 22ºC que podrían sentirse más fríos por el chiflete.

Clima del sábado: vuelve el sol por un ratito

Para el sábado se espera un amanecer nublado y ventoso, que conservará una baja probabilidad de precipitaciones. Las ráfagas seguirán configurando un ambiente de viento fuerte que puede hacer sentir más frescos los 17ºC de mínimas. Volverá parcialmente el sol hacia el mediodía, ya eliminado todo escenario de precipitaciones aunque se conserve el viento fresco en superficie, lo que planchará al termómetro en 23ºC, una marca baja para esta época del año. El ambiente ventoso no solo continuará, sino que se intensificará, por lo que podemos esperar un cierre con ráfagas y 19ºC aunque sin estimación de precipitaciones.

Clima del domingo: tarde de nubes y viento fuerte

Enésimo día ventoso e inestable en el estuario. La mañana promete 16ºC, lo que continúa con la senda de mínimas bajas, cielo nublado y viento moderado con ráfagas desde el este. Volveremos a contar con algunas cuotas de sol intermitente hacia el mediodía, la tarde podría mostrar un reingreso de aire frío con ráfagas de hasta 50 km/h que pueden llegar a desalentar cualquier plan al aire libre. Se espera una tarde con cielo parcialmente nublado con el termómetro en 23ºC. El viento fuerte se quedará hasta el final del día sacudiendo puertas y ventanas, y hará bailar a los árboles y chiflar a los cables en un cierre con 21ºC.

Comienza el "otoño meteorológico"

Spoiler alert: el clima de la semana que viene

Aunque con un poco menos de viento, el lunes repetirá el semblante otoñal por la mañana. La tarde podría dar el batacazo y mostrar cielo despejado con máxima de 26ºC. Se vislumbra un solo día con calor suave, el miércoles podría aprovechar algunas horas de sol y descenso de aire caliente para sorprender con una tarde de 30ºC.

Día Temp. Mínima Temp. Máxima Clima Viento Lluvias Jueves 19°C 26°C Muy poco sol, nubosidad baja e inestable. Moderado a regular del este; ráfagas por la tarde/noche. Débiles pero continuas (especialmente tarde y noche). Viernes 19°C 25°C Cielo nublado y gris (ambiente fresco). Moderado del este/sudeste; aumenta velocidad por la tarde. Tanda de precipitaciones aisladas durante el día. Sábado 17°C 23°C Amanecer nublado, sol parcial hacia el mediodía. Fuerte con ráfagas intensas durante todo el día. Baja probabilidad al amanecer; luego sin lluvias. Domingo 16°C 23°C Cielo nublado con sol intermitente al mediodía. Muy fuerte, ráfagas de hasta 50 km/h desde el este. Inestable, pero sin precipitaciones confirmadas.

Eso es todo, amigos. El otoño meteorológico ya está entre nosotros con jornadas casi calcadas por delante, mucho viento, poco sol y un permanente manto de nubes que nos tendrá al vilo de precipitaciones aisladas. Será uno de esos escenarios que exasperen a los lectores de pronósticos del tiempo, donde no se puede asegurar a ciencia cierta cuando y cuanto pueda llover en los próximos días aunque el segmento más expuesto a precipitaciones será el de hoy y mañana. A la hinchada veraniega le pedimos que se retire del estadio, todos los pronósticos a corto y mediano plazo confirman que el período estival 2025/2026 llegó a su fin.

¡Buena semana para todos!

