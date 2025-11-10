Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: llega una semana calurosa en el AMBA, según Diego Angeli

Clima del lunes: la primavera levanta el perfil

Para hoy se espera una jornada que supere la agradable temperatura del domingo. La mañana mostrará cielo despejado y viento leve del norte para dar 15ºC de mínima, así que lleve a un abrigo liviano. Estas condiciones favorece una rápida remontada de la temperatura, por lo cual la tarde sostendrá el descenso suave de aire templado con un poco más de nubosidad. De esa forma, habrá una tarde a pura primavera con el mercurio que trepará hasta 27ºC para moldear una jornada a pleno sol y con marcada amplitud térmica que obligará a muchos a volverse con la campera en la mano. La noche ofrecerá viento desde el este, lo que invitará a sacarle una manta a la cama e inclusive a prender un espiral en un cierre con 21ºC.

Clima del martes: probabilidad de lluvias desde la tarde

Habrá lluvias en el AMBA durante la tarde y noche del martes Ricardo Pristupluk

El martes tendrá un embate de aire frío que podría depararnos chaparrones y hasta tormentas intermitentes. La primera mitad del día transcurrirá meteorológicamente tranquila, con cielo algo nublado, viento moderado desde el norte y mínima de 18ºC que obligará a dejar a la bufanda en el cajón. La mañana mostrará descenso de aire caliente con una gradual desmejora que nos dejaría sin sol poco después del mediodía. La tarde puede tornarse inestable sin descartar algunas lluvias aisladas, con viento moderado y máxima de 27ºC. La primera tanda de lluvias no estará asociada a una entrada de aire frío, por lo que el ambiente seguirá templado. A la noche rotará la veleta anunciando la llegada de un débil frente que podría anunciarse con una tanda de precipitaciones más activas, así que atención los que vuelvan tarde.

Clima del miércoles: vuelve el sol

El miércoles el Pampero soplará para devolvernos el sol, aunque nos dejara un ambiente algo ventoso. Se prevé un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado del sudoeste y mínima de 14ºC. La circulación de aire frío y seco nos dejará mucho sol, aunque oficiará de lastre del termómetro que no logrará superar los 26ºC. Así se configurará otra jornada con mucha amplitud de temperatura. De todos modos, el viento podría sentirse agradable en una tarde cálida bajo el sol. La noche cerrará con viento calmo y 22ºC, por lo cual seguirá con la senda de las temperaturas nocturnas altas.

Clima del jueves: sol y calor suave

El jueves entregará otra jornada a pura primavera con mucho sol y una tarde de calor suave. Se aguarda por un amanecer con 15ºC, viento leve del noreste y cielo despejado. Se espera un día de excelentes condiciones meteorológicas para todo aquel al que le toque realizar alguna actividad al aire libre. La tarde será otra fiesta primavera con mucho sol, poco viento y el termómetro que regalará 26ºC. La noche tendrá viento más fresco desde el este para moderar la temperatura nocturna en 22ºC. Otro día primaveral que se irá aplaudido por los friolentos.

Clima del viernes: intromisión veraniega

Se esperan temperaturas veraniegas para el viernes Shutterstock

El viernes será una jornada veraniega que hará las delicias de los que esperaban por un poco más de calor. Se estima un amanecer con cielo mayormente despejado, viento leve del noreste y 17ºC de piso térmico. El aporte solar, el viento templado y el termómetro saliendo desde más arriba ya anunciarán que vamos hacia un aumento de temperatura con una tarde de verano que ostentará 29ºC, que expuestos al sol podrían sentirse intensos. La noche se mantendrá estable e invitará a salir en un cierre templado con 24ºC.

Borrador del fin de semana

Dos jornadas atmosféricamente antagónicas conformarán el fin de semana. El sábado se anota para la pileta, con un ambiente veraniego de mucho sol y 30ºC. El domingo entrará aire frío para dejarnos un día de lluvia y con descenso de temperatura.

Eso es todo, amigos. Otro reporte con buenas noticias para los friolentos que disfrutaron ayer de una recuperación térmica que no solo se mantendrá los próximos días, sino que se animará pronto a un par de tardes veraniegas. La apreciación térmica se notará en las mínimas con mañanas mucho menos frescas, por lo que los abrigos gruesos vuelven al placard. Solo resta saber a qué hora se larga la lluvia durante el martes y que tan activa pueda ser en la noche. Recuerde que si tiene que hacer algo mañana, hágalo temprano. Con respeto a la generosa insolación de estos días, no subestime la larga exposición al sol. Por lo demás, será una semana donde la primavera se lucirá y apagará la estufa, quizás por última vez.

Hasta la semana que viene.

