Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este sábado 17 de enero: las provincias afectadas

Tras una semana con altas temperaturas y días pesados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país -las cuales apaciguaron recién a partir de este viernes-, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este sábado 17 de enero no se esperan condiciones atípicas en esa zona ni se emitieron advertencias por calor extremo. Sin embargo, publicó una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para otras regiones.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa a través del parte, se trata de posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

El SMN indicó que las zonas afectadas por la advertencia por tormentas serán Buenos Aires [en el sector centro y sur], San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En estos lugares se espera caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Mapa de alertas para este sábado

Frente a este escenario, difundió una serie de recomendaciones diferenciadas según el tipo de alerta. En el caso de las tormentas, aconseja evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico aseguró que en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego [en la zona costera] regirá una alerta amarilla por vientos fuertes. Se anticipan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90.

Luego, para el domingo, el organismo publicó una serie de alertas amarillas por tormentas para la región norte, nuevamente, la cual afectará a Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, La Rioja y Catamarca.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 28°C, un poco más alta que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 22°C y máximas de 34°C, el cielo estará parcialmente nublado, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 56%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 27°C, mínimas de 20°C y máximas de 34°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo algo nublado. Además habrá una humedad del 63%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 19°C y 31°C en Córdoba, 20°C y 31°C en Tucumán, 23°C y 32°C en Santa Fe, 23°C y 32°C en Entre Ríos, 19°C y 28°C en Jujuy, 18°C y 26°C en Salta, 24°C y 32°C en Misiones, 21°C y 32°C en La Rioja, 22°C y 32°C en Santiago del Estero, 21°C y 32°C en San Luis, 22°C y 35°C en San Juan, 21°C y 32°C en Mendoza, 19°C y 25°C en Río Negro, 17°C y 22°C en Chubut, 8°C y 15°C en Santa Cruz, 4°C y 6°C en Tierra del Fuego, 18°C y 31°C en Neuquén, 20°C y 32°C en La Pampa, 24°C y 33°C en Formosa, 23°C y 32°C en Corrientes, 23°C y 33°C en Chaco, y 21°C y 32°C en Catamarca.