Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este lunes 18 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para este lunes 18 de agosto que rigen en nueve provincias. Además, el organismo advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según detalló el organismo, la alerta por tormentas alcanza al oeste de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, norte de San Luis, este de La Rioja y Santiago del Estero. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma puntual.

En tanto, la alerta amarilla por viento abarca al oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Según informó el SMN, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora, especialmente en zonas de mayor altura.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 18 de agosto.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se anticipa una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 17°C. El cielo estará nublado por la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación del 40%. Los vientos alcanzarán los 22 kilómetros por hora a lo largo del día, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche.

En el centro del país y la región pampeana la jornada tendrá temperaturas entre los 8°C y los 20°C. Habrá lluvias aisladas durante la mañana, el mediodía y la tarde, mientras que hacia la noche se prevén tormentas fuertes. La probabilidad de precipitaciones será del 70% en la mañana y la noche, y del 40% en las horas centrales del día.

En la región de Cuyo se espera una mínima de 11°C y una máxima de 17°C. La mañana y el mediodía se presentarán nublados, por la tarde habrá lluvias aisladas y por la noche tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones será del 70% durante la noche, con vientos de hasta 31 kilómetros por hora hacia el final del día.

En el norte del país la mínima será de 9°C y la máxima de 19°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana, el mediodía y la tarde, mientras que por la noche se prevén chaparrones con una probabilidad de precipitación del 40%. Los vientos alcanzarán hasta 22 kilómetros por hora por la tarde y la noche, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde.

En la Patagonia se registrará una mínima de 4°C y una máxima de 12°C. La mañana y el mediodía tendrán cielo algo nublado, mientras que por la tarde y la noche estará parcialmente nublado. Los vientos alcanzarán hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.