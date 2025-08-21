Hay alerta amarilla por viento para este jueves 21 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento que alcanza siete provincias este jueves 21 de agosto. Además, compartió el pronóstico del tiempo para la ciudad y la provincia de Buenos Aires luego de una par de días con gran cantidad de precipitaciones.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan, Catamarca, Neuquén y Mendoza serán afectadas por “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Según preciso el SMN, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Las provincias bajo alerta amarilla para este 21 de agosto de 2025

En ese sentido, destacaron que los vientos que afectarán la región del este de Mendoza, San Luis y este de La Rioja durante el día viernes serán del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 70km/h.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo prevé una jornada sin precipitaciones, pero con alta carga de nubosidad y la presencia del sol hacia el mediodía. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 18°C y la mínima en 9°C. No obstante, señalaron que hacia la noche y para el viernes habrán fuertes ráfagas de viento que podrían llegar a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

En el norte del país, en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa se suscitarán algunas lluvias a partir de la tarde, que no demandaron la emisión de una alerta hasta el momento. La máxima será de 22°C y la mínima de 11°C.

Para la región patagónica se prevén también lluvias en diferentes momentos del día. Tal es el caso de Rio Negro y Chubut. La temperatura mínima podría llegar hasta 1°C y la máxima no superará los 12°C. En la provincia de La Pampa tambien se esperan precipitaciones.