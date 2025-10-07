Hay alerta amarilla por viento para este martes 7 de octubre: las provincias afectadas

Luego de jornadas marcadas por lluvias y tormentas, este lunes se registró un marcado descenso de temperaturas a raíz del ingreso de aire frío. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para este martes 7 de octubre que abarca seis provincias.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que el nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las zonas alcanzadas por la alerta son Jujuy, el oeste de Salta, un sector del oeste de Tucumán, el oeste de Catamarca, el sur de Chubut y Santa Cruz. En el caso de las áreas cordilleranas, se prevé que los vientos del sector oeste alcancen velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos. En tanto, en la región patagónica se esperan ráfagas similares, con intensidades que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse informado por las autoridades y contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos y teléfono celular.

El clima en el AMBA

Para este martes en la ciudad de Buenos Aires, se espera una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 10°C. El día estará despejado hasta la tarde y, hacia la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado. Durante el miércoles, el cielo se mantendrá ligeramente nublado durante la primera mitad de la jornada y despejado en la segunda, con un leve ascenso térmico hacia la tarde.

Se prevé que en la ciudad de Buenos Aires haya un martes con el cielo mayormente despejado y que el miércoles se registre un leve ascenso de la temperatura

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima será de 21°C y la mínima de 7°C. En el conurbano, la jornada se mantendrá despejada durante la mañana y hasta la tarde, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado. Según el parte del SMN, se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde.

En tanto, las temperaturas previstas para otras provincias son las siguientes: Córdoba, máxima de 26°C y mínima de 10°C; Tucumán, 24°C y 12°C; Santa Fe, 24°C y 8°C; Entre Ríos, 24°C y 8°C; Jujuy, 20°C y 6°C; Salta, 20°C y 7°C; Misiones, 22°C y 12°C; La Rioja, 26°C y 12°C; Santiago del Estero, 27°C y 10°C; San Luis, 25°C y 10°C; San Juan, 29°C y 7°C; Mendoza, 23°C y 8°C; Río Negro, 21°C y 7°C; Chubut, 22°C y 10°C; y Santa Cruz, 15°C y 3°C.