Cómo aplicar a la visa de trabajo para argentinos en Alemania

El gobierno alemán presenta una vía para los profesionales del país que buscan una experiencia laboral en el exterior. La nación europea cuenta con un régimen específico orientado a simplificar el establecimiento de trabajadores autónomos y detalla el proceso para solicitar la visa de trabajo. Dicha habilitación permite el ejercicio de actividades por cuenta propia, previa acreditación de los recursos financieros necesarios y una cartera de proyectos vigente.

Cuáles son los pasos para solicitar el permiso

El procedimiento para obtener el visado alemán para trabajadores autónomos consta de dos instancias. La primera etapa consiste en completar un formulario a través del sitio web oficial y luego concretar una cita en la embajada. A esa entrevista, el solicitante debe llevar toda la documentación requerida y los papeles que acrediten su situación profesional y financiera.

El permiso de trabajo para independientes tiene una validez de hasta tres años y puede extenderse Shutterstock

Una vez presentada la solicitud, el gobierno alemán informa que el tiempo de procesamiento puede alcanzar los 45 días. Las visas de esta naturaleza en ocasiones demoran más tiempo debido al volumen de peticiones y la rigurosidad del análisis. El permiso se dirige exclusivamente a ciudadanos de países que no poseen acuerdos de visado con Alemania o para aquellos que planean una estadía superior a los 90 días.

Qué requisitos se deben cumplir

Los aspirantes deben satisfacer una serie de condiciones específicas para calificar para el visado de trabajo independiente. Estas varían según la categoría profesional del solicitante.

Requisitos para freelancers (Freiberufler):

Presentar una licencia profesional . Esto incluye diplomas, certificados de formación u otras cualificaciones que validen la profesión.

. Esto incluye diplomas, certificados de formación u otras cualificaciones que validen la profesión. Demostrar que se poseen los medios económicos suficientes para la propia manutención durante la estadía.

durante la estadía. Proporcionar una prueba de una pensión válida en el caso de las personas mayores de 45 años.

El gobierno alemán informa que el procesamiento de la solicitud puede demorar hasta 45 días Unsplash

Requisitos para trabajadores autónomos (selbständiger/gewerbetreibender):

Acreditar un interés económico concreto en Alemania a través del proyecto profesional.

en Alemania a través del proyecto profesional. Mostrar evidencia del impacto positivo que el negocio o actividad tendrá en la economía del país.

que el negocio o actividad tendrá en la economía del país. Disponer de recursos financieros adecuados para el negocio , como capital social o un compromiso de préstamo.

, como capital social o un compromiso de préstamo. Presentar un comprobante de una pensión válida si el solicitante supera los 45 años.

Qué tipos de visas para autónomos existen

El sistema alemán distingue dos categorías principales para los trabajadores que no operan bajo relación de dependencia. La correcta identificación de la categoría es fundamental para iniciar el trámite de manera adecuada.

La primera es la de freelancer, conocida localmente como Freiberufler. En Alemania, esta clasificación corresponde a profesionales que ofrecen sus servicios de manera independiente o ejercen profesiones liberales. La lista de actividades incluye a profesores, periodistas, traductores, terapeutas, ingenieros, expertos en informática, arquitectos, abogados y médicos, entre otros.

El trámite para solicitar el visado tiene un costo de 75 euros Shutterstock

La segunda categoría es la de trabajador autónomo, o selbständiger/gewerbetreibender. Este grupo abarca a todos los demás trabajadores por cuenta propia, a quienes se denomina comúnmente comerciantes. En la mayoría de los casos, esta clasificación aplica si la persona posee una licencia comercial y es propietaria o dirige un negocio.

Cuáles son los beneficios y el costo del visado

El permiso de trabajo para independientes en Alemania, conocido como visa Freiberufler, ofrece ventajas significativas para quienes desean establecerse en el país. La extensión del visado es de hasta tres años e incluso puede extenderse al finalizar ese período, lo que abre la puerta a solicitar un permiso de residencia permanente.

Otro beneficio clave es la libertad de movimiento. Los titulares de esta visa pueden entrar y salir de Alemania sin las limitaciones que imponen otros tipos de permisos migratorios. El costo del trámite es de 75 euros, un valor considerablemente menor en comparación con otros visados similares en la región europea.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.