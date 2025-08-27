Hay alerta amarilla por viento y lluvia para este miércoles 27 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por viento y lluvias para este miércoles 27 de agosto que rigen en dos provincias. Además, advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según detalló el organismo nacional, en Tierra del Fuego rige un aviso por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 45 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora, pudiendo ser superadas en forma puntual.

En tanto, en el sudoeste de Santa Cruz se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias persistentes. En estas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre los 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. En áreas más elevadas, el SMN indicó que las precipitaciones podrán darse en forma de nieve o una combinación de lluvia y nieve, lo que podría afectar la circulación vehicular.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 27 de agosto.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se anticipa un día con cielo despejado por la mañana, el mediodía y nuevamente a la noche, mientras que por la tarde estará algo nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C de máxima y los 12°C de mínima, con vientos de hasta 12 kilómetros por hora del noreste.

En el centro del país y la región pampeana se esperan condiciones estables, con cielo despejado desde la mañana y hasta la tarde, y algo nublado hacia la noche. La mínima será de 12°C y la máxima de 24°C. Se prevén vientos de hasta 31 kilómetros por hora durante la tarde y la noche, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En la región de Cuyo el cielo se presentará despejado desde la mañana hasta la tarde, y algo nublado por la noche. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 27°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 kilómetros por hora durante el mediodía.

En el norte del país la jornada estará totalmente despejada, con temperaturas que oscilarán entre los 3°C de mínima y los 24°C de máxima. Se esperan vientos suaves de hasta 22 kilómetros por hora hacia el mediodía.

En la Patagonia, las condiciones serán más variables. La mañana se presentará mayormente nublada, con una leve disminución de nubosidad al mediodía. Hacia la tarde y la noche volverá a estar mayormente nublado. Las temperaturas estarán entre los 7°C de mínima y los 15°C de máxima. Se prevén vientos de hasta 31 kilómetros por hora desde la mañana hasta la tarde, con ráfagas que podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora por la mañana.

Recomendaciones por viento:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por lluvia: