Sol y poco frío: el pronóstico del tiempo para esta semana, según Diego Angeli

Clima del lunes: mañana de invierno, tarde de primavera

Seguirán las altas presiones de los últimos días, lo que garantizará otra jornada con cielo despejado. Esto se traduce en un día con mucha amplitud térmica. Se espera una mañana fría, con viento moderado desde el oeste, poco o nada de nubosidad y mínima de 9ºC. El termómetro se recuperará rápidamente, podremos caminar temprano bajo el sol para sobrellevar el fresco matinal e ir rumbo a una tarde soleada con viento leve que puede hacer que alguno se vuelva con la campera al hombro cuando la máxima se posicione en 22ºC; esta tarde permitirá apagar la calefacción y ahorrar un poco de gas y electricidad. Cuando baje el sol tendremos un importante descenso de temperatura con 14ºC proyectados para el cierre del día. Los que vuelvan tarde, no salgan desabrigados a pesar del ambiente vespertino templado.

Clima del martes: otro día a pleno sol

Para mañana se espera viento desde el noroeste en la primera mitad del día, lo que va a permitir un amanecer menos frío. Se prevé una mañana con cielo limpio, viento leve y mínima de 12ºC, y subirá hasta dejarnos un ambiente agradable al mediodía. Se mantendrá el pleno sol y el poco viento durante toda la jornada, en las primeras horas de la tarde rotará la veleta para anunciar la llegada de aire fresco desde el este. Este cambio cortará el envión al termómetro para quedarse en 20ºC. La noche pondrá a todas las estrellas en el cielo, sin nubosidad ni viento, en un cierre no tan frío con 14ºC.

Se espera buen clima para toda la semana AYO Production - Shutterstock

Clima del miércoles: sin nubes ni viento

Otro día sin nubes ni viento para hacer las delicias de los que tengan alguna actividad al aire libre o deban moverse por la vía pública. Se aguarda por otro amanecer a cielo limpio, con viento leve desde el este y mínima de 10ºC. Se repetirá el patrón sinóptico de los últimos días con una mañana fresca que remata en una tarde templada de 19ºC, con aire húmedo, y se arrimará muy poca nubosidad a partir del mediodía. La noche cerrará en 15ºC con un poco más de viento.

Clima de jueves: simulacro de primavera

El jueves será la última oferta de cielo despejado en el estuario. Se espera un amanecer con viento leve desde el noroeste y mínima de 11ºC, para que el sol nos saque rápidamente del frío matinal. El descenso de aire templado envalentonará nuevamente al mercurio que se atreverá a un nuevo simulacro primaveral llevando la máxima hasta 20ºC obligando a apagar la estufa y a que alguno se vuelva con el abrigo en la mano. Será otra gran jornada para aquellos que tengan actividad al aire libre. La noche mantendrá el viento leve en un cierre sin frío con 16ºC

Clima del viernes: tarde de calor suave

El viernes volverá el viento templado, lo que arrimará más nubosidad, pero permitirá que el mercurio se estire hasta un poquito más arriba. El amanecer mostrará cielo parcialmente nublado, con nubosidad baja, viento desde el noreste y mínima de 11ºC. El mercurio tendrá buen respaldo del sol y del aire cálido para animarse hasta 22ºC vespertinos y despertar la euforia de los friolentos. Al atardecer entrará viento frío del sudeste, para que se nuble por completo con una ligera inestabilidad, pero sin poner en riesgo la noche, hasta el momento.

Esta semana se esperan días soleados Archivo

Borrador del fin de semana: el pronóstico del tiempo para el sábado y el domingo

Los primeros garabatos del sábado no parecen muy alentadores. Se espera el ingreso de un frente frío por la tarde y los algoritmos no se ponen de acuerdo, aunque todos los modelos señalan que podría llover, cada análisis con diferentes horarios y potenciales acumulados. Veremos que dicen las próximas corridas. El domingo empieza a moldearse nuboso, con viento frío aunque sin lluvias.

Eso es todo, amigos. Recuerdo a un colega canadiense que empezaba su reporte con la frase “No news, good news” para condimentar una exposición cuando no tenía prácticamente nada que anunciar. Es llamativo que después de una semana con tanta dinámica meteorológica, lluvias abundantes, vientos extremos, frío intenso ayer por la mañana, pasemos a una hilera de días estables en donde el invierno tirará la toalla por la tarde y nos permitirá apagar la estufa. Cumplidos con el pluviómetro, la saga de días soleados se podrá calificar como positiva, se empezará a notar como el invierno va aflojando sin perder su identidad, con el frío matinal que tampoco será intenso. Solo quedan las dudas del próximo sábado, pero meteorológicamente estamos muy distantes para tener alguna certeza sobre cuando y cuanto puede llover, de eso hablaremos en el reporte del jueves.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli