Hay alerta amarilla por vientos fuertes este miércoles 24 de septiembre: las provincias afectadas

Tras varios días de temperaturas cálidas desde el inicio de la primavera, un frente frío ingresó ayer al país y generó un marcado descenso del mercurio. Este miércoles, la tendencia se mantiene y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para cinco provincias. El nivel amarillo, según indicó el organismo, implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En tanto, en esta oportunidad, no hubo avisos a muy corto plazo.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que las zonas más afectadas serán el sudeste de Catamarca, el sudeste de La Rioja, el sur y oeste de Córdoba, San Luis y La Pampa. Allí se prevén vientos del norte o noreste con intensidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, especialmente en áreas serranas.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 24 de septiembre. SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se esperan temperaturas con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C. El día comenzará parcialmente nublado y se mantendrá así hasta el mediodía. Hacia la tarde, el cielo pasará a estar algo nublado y se mantendrá con esas condiciones hasta el viernes. Según el SMN, desde el mediodía y hasta la noche podrán registrarse vientos de hasta 31 kilómetros por hora con predominio del sector este.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

En el conurbano bonaerense, las marcas serán similares: mínima de 4°C y máxima de 16°C. Durante la mañana y el mediodía se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que a partir de la tarde se espera nubosidad más leve. También allí los vientos oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora entre el mediodía y la noche.

En Córdoba se esperan 11°C de mínima y 24°C de máxima. Tucumán tendrá entre 13°C y 28°C, mientras que en Santa Fe las temperaturas estarán entre 10°C y 24°C. En Entre Ríos, el rango será de 10°C a 23°C. En Jujuy la mínima será de 10°C y la máxima de 27°C; en Salta, entre 9°C y 26°C; y en Misiones, entre 13°C y 26°C. La Rioja marcará entre 13°C y 28°C y Santiago del Estero entre 13°C y 30°C.

En la región de Cuyo, San Luis registrará entre 10°C y 27°C; San Juan, entre 8°C y 25°C; y Mendoza, entre 8°C y 23°C. En la Patagonia, en tanto, Río Negro tendrá entre 1°C y 15°C, Chubut entre 2°C y 18°C, y Santa Cruz entre 1°C y 12°C.