Hay alerta amarilla por vientos fuertes este miércoles 24 de septiembre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones adversas en cinco provincias; en la Ciudad, la máxima será de 17°C
- 3 minutos de lectura'
Tras varios días de temperaturas cálidas desde el inicio de la primavera, un frente frío ingresó ayer al país y generó un marcado descenso del mercurio. Este miércoles, la tendencia se mantiene y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para cinco provincias. El nivel amarillo, según indicó el organismo, implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En tanto, en esta oportunidad, no hubo avisos a muy corto plazo.
El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que las zonas más afectadas serán el sudeste de Catamarca, el sudeste de La Rioja, el sur y oeste de Córdoba, San Luis y La Pampa. Allí se prevén vientos del norte o noreste con intensidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, especialmente en áreas serranas.
Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El clima en el AMBA
En la ciudad de Buenos Aires se esperan temperaturas con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C. El día comenzará parcialmente nublado y se mantendrá así hasta el mediodía. Hacia la tarde, el cielo pasará a estar algo nublado y se mantendrá con esas condiciones hasta el viernes. Según el SMN, desde el mediodía y hasta la noche podrán registrarse vientos de hasta 31 kilómetros por hora con predominio del sector este.
En el conurbano bonaerense, las marcas serán similares: mínima de 4°C y máxima de 16°C. Durante la mañana y el mediodía se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que a partir de la tarde se espera nubosidad más leve. También allí los vientos oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora entre el mediodía y la noche.
En Córdoba se esperan 11°C de mínima y 24°C de máxima. Tucumán tendrá entre 13°C y 28°C, mientras que en Santa Fe las temperaturas estarán entre 10°C y 24°C. En Entre Ríos, el rango será de 10°C a 23°C. En Jujuy la mínima será de 10°C y la máxima de 27°C; en Salta, entre 9°C y 26°C; y en Misiones, entre 13°C y 26°C. La Rioja marcará entre 13°C y 28°C y Santiago del Estero entre 13°C y 30°C.
En la región de Cuyo, San Luis registrará entre 10°C y 27°C; San Juan, entre 8°C y 25°C; y Mendoza, entre 8°C y 23°C. En la Patagonia, en tanto, Río Negro tendrá entre 1°C y 15°C, Chubut entre 2°C y 18°C, y Santa Cruz entre 1°C y 12°C.
Otras noticias de Servicio Meteorológico Nacional
- 1
Evangelio católico del día de hoy, lunes 22 de septiembre
- 2
Estructura centenaria: continúan los intentos del gobierno porteño por demoler el histórico puente Soler-Ciudad de La Paz
- 3
Hasta cuándo no funcionará el tren Mitre
- 4
Joaquinraptor casali: el sorprendente nuevo megarraptor de la Patagonia que amplía el conocimiento de los dinosaurios