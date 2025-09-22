El último aliento del invierno: cómo estará el clima esta semana, según Diego Angeli

Clima del lunes: el invierno pelea hasta el final

El invierno peleará su última batalla en un amanecer frío, especialmente en la zona suburbana. Se espera una mañana fría, con parcialmente nublado, viento moderado del oeste y mínima de 10°C, tres menos en la zona suburbana donde volverán las bufandas y los gorros de lana con la primavera tocando la puerta. Atención que el chiflete podría dejarnos aún temperatura mucho más baja. Se estima un día ligeramente inestable, donde alguna llovizna pasajera o lluvia débil no desentonaría. Las primeras horas de la tarde mostrarán al viento del sudoeste intensificándose, por lo que la campera quedará puesta todo el día. Se espera una máxima de 19°C, aunque los que se muevan por la calle a merced de las ráfagas de 60 km/h tendrán una percepción diferente. La noche mostrará a Eolo calmándose, con viento leve, cielo algo nublado y 15°C. A las 15:19 horas se producirá el equinoccio y será oficialmente primavera en el hemisferio sur.

Clima del martes: la primavera puede esperar

Para mañana se espera un amanecer invernal, con 9°C de piso térmico, cielo algo nublado y viento del sur, que soplará suavemente para no dejarnos una sensación térmica más baja. La tarde mostrará viento desde el este, que arrimará más nubosidad, por lo que tendremos sol intermitente y 18°C promediando el día. Hacia la noche rotará la veleta al sudeste dejándonos un ambiente más fresco para los que vuelvan tarde en un cierre con 14°C.

Nos encontramos al final del invierno, con los primeros brotes primaverales

Clima del miércoles: otro amanecer frío

Para el miércoles se prevé que el viento sudeste y el cielo limpio nos dejen un nuevo amanecer invernal. Se espera viento moderado, cielo mayormente despejado y el mercurio iniciando la cuenta en 9°C configurando una nueva mañana invernal. El termómetro se recuperará rápidamente a media mañana, pero no podrá aprovechar el generoso aporte solar al tener al viento frío como lastre por lo que la máxima desistiría en 18°C. La noche conservará el cielo mayormente despejado en un cierre con 13°C que puede invitar a que vuelva una manta a la cama.

Clima del jueves: mañana de invierno, tarde de primavera

El jueves mostrará otro amanecer que no mirará al calendario y entregará una nueva mínima invernal. Se espera una mañana con poca cobertura nubosa, con viento leve, la veleta rotando al noreste y el mercurio en 10°C. Aunque de manera suave, volverá a descender aire templado sobre el estuario lo que permitirá una tímida recuperación de la máxima con el termómetro animándose a 20°C moldeando otra jornada de marcada amplitud térmica con poca nubosidad. La noche también mostrará al mercurio más animado en un cierre con 15°C.

Clima del viernes: ascenso de temperatura

El viernes redimirá a toda la afición primaveral decepcionada con las mañanas frías. Se espera descenso de aire cálido desde el litoral, en un amanecer con mucha nubosidad, viento regular a fuerte y mínima de 13°C. La cobertura nubosa será alta por lo que no le restará luminosidad al día, se esperan ráfagas intermitentes que podrían dejar una percepción de temperatura más baja para los que les toque andar por la calle. El termómetro tomarse ventaja del descenso de aire cálido para animarse a marcar 24°C y volver a la senda de tardes más templadas. La noche cerrará inestable, con cielo mayormente nublado y 19°C. Atención los que salgan y vuelvan tarde, podrían registrarse lluvias débiles por la madrugada.

Borrador del fin de semana: qué se viene el sábado y el domingo

Los primeros garabatos del sábado lo muestran ventoso e inestable, máxima de 21°C, con poco sol donde algunas lluvias débiles no desentonarían, por lo que vamos a aguardar a nuevas actualizaciones. El domingo nos devolvería el sol, con menos viento y una máxima más alta.

Este lunes comienza la primavera

Eso es todo, amigos. La primavera comenzará sin ninguna demostración de fuerza con el termómetro manteniendo el bajo perfil. Será una semana donde volverán los amaneceres con bufandas, gorros de lana y abrigos gruesos, especialmente en la zona suburbana. Son las últimas horas de un invierno que a pesar de darnos un par de cachetazos polares y dejarnos algunos copitos de nieve en el tercer cordón del conurbano, podemos decir que nos hizo precio y no nos ha tratado tan mal. Atención las ráfagas de la tarde, se esperan 60 km/h de viento frío, no salgan desabrigados.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli