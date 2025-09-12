Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este viernes 12 de septiembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el último día hábil no se esperan condiciones adversas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, para este viernes 12 de septiembre emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes para tres provincias.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas serán La Pampa, San Luis y el sur de La Rioja, donde los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, y podrían alcanzar ráfagas de hasta 78.

El Servicio Meteorológico alertó que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Mapa de alertas para este viernes 12 de septiembre

Ante este escenario, el SMN aconsejó: evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para el sábado, el organismo anticipó que se mantendrá la alerta en los mismos lugares y, además, se sumará el oeste de Buenos Aires, entre Trenque Lauquen y Coronel Dorrego. A su vez, habrá una advertencia de nivel amarillo por viento Zonda en sectores de Mendoza, San Juan y La Rioja.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 16°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 13°C y máximas de 21°C, el cielo estará algo nublado a lo largo de toda la jornada, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de dos kilómetros por hora y la humedad será del 67%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 15°C, mínimas de 11°C y máximas de 20°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo algo nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 84%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 11°C y 23°C en Córdoba, 13°C Y 28°C en Tucumán, 11°C y 24°C en Santa Fe, 11°C y 22°C en Entre Ríos, 14°C y 25°C en Jujuy, 7°C y 25°C en Salta, 15°C y 24°C en Misiones, 12°C y 27°C en La Rioja, 11°C y 29°C en Santiago del Estero, 10°C y 27°C en San Luis, 9°C y 27°C en San Juan, 9°C y 24°C en Mendoza, 8°C y 25°C en Río Negro, 10°C y 22°C en Chubut y 4°C y 14°C en Santa Cruz.