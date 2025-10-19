Hay alerta amarilla por vientos fuertes y viento Zonda para este domingo 19 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de un fin de semana con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este domingo 19 de octubre, en el Día de la Madre, las condiciones continuarán en la misma sintonía. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuerte y viento Zonda para algunos sectores del centro y norte del país.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa calificó a estas condiciones atípicas como “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Según el parte publicado, las zonas afectadas por la alerta por vientos serán San Luis, La Pampa, La Rioja y sectores de Buenos Aires (en el sur de la provincia), Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Juan, Chubut y Catamarca. En estos casos se esperan velocidades aproximadas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 75.

Mapa de alertas para este domingo 19 de octubre

Por su parte, el Servicio Meteorológico informó que el sur de la provincia de Mendoza estará bajo advertencia de nivel amarillo por viento Zonda, para donde se prevén velocidades aproximadas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 75. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas“, expresó el organismo.

Frente a estos “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 18°C, un poco más baja que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 12°C y máximas de 22°C, el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 13 kilómetros por hora y la humedad será del 58%. Luego, para el lunes, el mercurio oscilará a valores más altos.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 15°C, mínimas de 10°C y máximas de 21°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo parcialmente nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 59%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 14°C y 26°C en Córdoba, 17°C y 25°C en Tucumán, 14°C y 26°C en Santa Fe, 14°C y 25°C en Entre Ríos, 12°C y 19°C en Jujuy, 13°C y 18°C en Salta, 13°C y 26°C en Misiones, 18°C y 28°C en La Rioja, 15°C y 29°C en Santiago del Estero, 17°C y 28°C en San Luis, 15°C y 31°C en San Juan, 12°C y 26°C en Mendoza, 10°C y 28°C en Río Negro, 14°C y 30°C en Chubut y 10°C y 21°C en Santa Cruz.