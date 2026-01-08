¿Hasta cuándo sigue el fresco?: este es el pronóstico del tiempo en el AMBA para este fin de semana

El jueves y el viernes serán días frescos, mientras que el sábado puede haber algunas lluvias débiles continuas; el domingo vuelve el sol y sube la temperatura.

Clima del jueves: el verano en pausa

Para hoy se espera que se sostenga la entrada de aire frío durante todo el día para dejarnos una jornada más primaveral que veraniega. El amanecer presentó viento moderado a regular desde el este y sudeste, cielo parcialmente nublado y el termómetro que despertó en 15ºC. Si es friolento, puede salir con alguna campera liviana para mitigar el chiflete. Con el paso de la mañana se incorporará mucha más nubosidad hasta dejarnos el cielo mayormente nublado antes del mediodía. El mercurio las tendrá todas en contra en una jornada con poco sol y permanente viento fresco, por lo que tirará la toalla en 24ºC para una irreconocible tarde de enero. La nubosidad baja mantendrá la temperatura nocturna en 21ºC. A pesar de la frondosa nubosidad y de algunos cúmulos bajos de dudosa altitud, no se contemplan lluvias para ningún momento del día.

Las condiciones climáticas roban el verano en el AMBA durante el segundo fin de semana de enero

Clima del viernes: otro día sin verano

El viernes mantendrá al verano en “modo avión” con una jornada de viento variable y muy poco sol. La mañana mostrará algunas horas de viento templado del noreste, cielo mayormente nublado y 19ºC de piso térmico. Antes del mediodía tendremos viento más fresco desde el este, lo que arrimará más nubosidad y humedad. Esto le puede abrir las puertas a alguna tanda de lluvias, incluso sin descartar alguna tormenta aislada durante el resto del día. La tarde mostraría un manto de nubes permanente, con probabilidad de lluvias un poco más altas y la veleta rotará al sudeste para que el verano siga pausado en una tarde con cielo mayormente nublado, algo ventosa y apenas superando los 25ºC. La noche mantendrá una ligera inestabilidad que obligará a chequear las nuevas actualizaciones, aunque la probabilidad de precipitaciones es realmente baja en un cierre con 23ºC e intensificación del viento. Después de la medianoche podríamos estar ante una tanda de lluvias por un nuevo ingreso de aire frío, así que atención para los que vuelvan tarde.

Clima del sábado: posibilidad de lluvias todo el día

El sábado nos puede deparar lluvias débiles, pero continuas, durante todo el día, lo que pone en duda cualquier plan al aire libre. Se espera un amanecer con cielo nublado, probabilidad de precipitaciones, viento moderado desde el sur y mínima de 19ºC. La mañana será la franja más inestable del día, puesto que deja margen para algunas tormentas aisladas. No habrá consuelo para la afición veraniega que esperó por sol, calor y pileta. La tarde mantendrá los nubarrones y la probabilidad de lluvias aisladas para agregar otro casillero a la hilera de máximas bajas, esta vez con 26ºC de temperatura punta. La noche podría determinar el cese de las lluvias, por lo que no sean completamente pesimistas los que tengan algo en la agenda al final del día.

Clima del domingo: sube la temperatura y vuelve el sol

El domingo vuelve el sol y la temperatura subirá hasta los 28°C Freepik

La mañana del domingo mostrará las últimas horas de circulación de aire frío para permitir una jornada un poco más templada. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve del sur y mínima de 19ºC. Con el paso de las horas se irá disipando la nubosidad para limpiar nuestro cielo y devolvernos el sol. La veleta irá rotando, ya que pasará por el este para ubicarse en noreste después del mediodía y dejarnos una tarde soleada con 28ºC, como para que el verano comience a recuperarse. La noche cerrará con viento moderado del noreste y 23ºC. Hasta aquí llegará la tregua térmica y la oferta de temperaturas amables.

Spoiler alert

El verano volverá por sus fueros la próxima semana, si bien no se esperan registros extremos ni días sofocantes. Tendremos varias tardes de calor con 33ºC y temperatura nocturna más alta que obligará a prender el ventilador para poder dormir. El pico de calor se daría el martes y el miércoles.

Eso es todo, amigos. Después del sofocón de Año nuevo pasaremos a un evento de bajas temperaturas. Considerando lo que podemos ligar en enero, la trilogía jueves, viernes y sábado colocarán en pausa al verano con tardes que tranquilamente podrían ser de comienzos de otoño. El idilio térmico empezará a revertirse el domingo, que será por lejos la mejor jornada del fin de semana a la hora de planificar actividad al aire libre. Seguimos sin olas de calor a la vista, aunque la semana que viene puede depararnos algunos días de temperaturas mucho más veraniegas. Por suerte el 2026 empezó con mucha dinámica atmosférica y deja entrar cada tanto a un frente frío para que no se encaden varios días de calor. Disfruten de este recreo térmico, toda una gentileza para los que se quedaron en la ciudad que no tendrán que soportar calor sofocante ni las fotos de sus amigos en la playa.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli