Hay alerta amarilla por vientos y tormentas para este lunes 2 de marzo: las provincias afectadas

Tras un fin de semana de condiciones favorables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este lunes 2 de marzo y advirtió que rige una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes en varios puntos del país.

Una alerta amarilla por tormentas afecta la provincia de Buenos Aires, Catamarca, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero, en donde se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros.

En Córdoba y San Luis, el aviso sube a nivel naranja, en donde las tormentas podrán ser aún más fuertes. Por otro lado, en las provincias de Tierra del Fuego y Neuquén rige un aviso de nivel amarillo por lluvias abundantes, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

El mapa de las alertas para este lunes. SMN

Al mismo tiempo, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Estas áreas serán afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

En Mendoza, a su vez, se esperan vientos Zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Frente a las tormentas y los fuertes vientos, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

El SMN también emitió el pronóstico para este lunes y los próximos días en el AMBA, en donde se esperan condiciones favorables y bastante calor, seguido de días con temperaturas más bajas que adelantan el final del verano.

Según el parte del organismo nacional, el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará los 24 grados. No se esperan lluvias, los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, la humedad será del 72 por ciento y la visibilidad será buena. En tanto, la temperatura máxima pronosticada será de 32 grados.

Para el martes se estima un amanecer con viento moderado del noreste, cielo mayormente nublado y una mínima de 22ºC. Con muy baja probabilidad de precipitaciones, la máxima será de 30ºC. El miércoles, en tanto, se espera la última jornada calurosa de la semana. Las primeras horas del día mostrarán viento leve, cielo ligeramente nublado y 22ºC de piso térmico. Pese a que la tarde se mantendrá nublada, la máxima alcanzará los 32 grados.