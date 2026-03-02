Chau verano: el pronóstico del tiempo para esta semana en el AMBA

La primera semana de marzo comenzará con calor veraniego y temperaturas que superarán los 30°C hasta el miércoles. Sin embargo, a partir del jueves ingresará un frente frío con viento del sudeste y lluvias que provocarán un marcado descenso térmico hacia el final de la semana para anunciar la llegada del otoño.

Clima del lunes: el verano pelea hasta el final

Para hoy se espera una de las últimas funciones del verano donde el sol junto a la circulación de aire templado nos dejarán una tarde de pleno verano. La mañana muestra cielo despejado, viento moderado con ráfagas del noreste y mínima de 22ºC. Rápidamente el termómetro escalará para llevarnos a un día de enero. Atención aquellos que tengan alguna actividad a la intemperie expuestos al rayo del sol porque el calor se podría sentir intenso. Después del mediodía se irá incorporando cobertura nubosa hasta redondear una tarde con 31ºC y cielo parcialmente nublado, una de las últimas ofertas estivales de la temporada, acaso el último canto de la chicharras. La noche podría percibirse térmicamente molesta con 26ºC, aunque declinará a 24ºC antes del final del día para dormir un poco mejor.

Buenos Aires experimentará esta semana los últimos días del verano Santiago Filipuzzi

Clima del martes: ligeramente inestable

Para el martes se estima un amanecer con viento moderado del noreste, cielo mayormente nublado y mínima de 22ºC. Las primeras horas de la mañana mostrará el sobrevuelo de nubarrones bajos y cargados aunque con muy baja probabilidad de precipitaciones. La circulación de aire caliente nos dejará otra jornada con un ambiente cálido, puesto que la veleta seguirá clavada en el cuadrante norte para configurar otro día veraniego. Pasado el mediodía se disiparán los nubarrones para darnos algunas cuotas de sol y permitirle al mercurio ir por otra tarde calor en la que trepe hasta 30ºC. Hacia el final del día llegará viento leve desde el este que no llegará a atemperar la temperatura nocturna en un nuevo cierre templado con 25ºC.

Clima del miércoles: el verano se despide

El miércoles promete una nueva jornada calurosa, aunque será la última de la semana y quizás una de las últimas del verano. Las primeras horas del día mostrarán viento leve o calmo, cielo ligeramente nublado y 22ºC de piso térmico. Pasado el mediodía la veleta iniciará una lenta rotación hacia el este para agregar un poco más de cobertura nubosa a nuestro cielo. La tarde volverá a mostrarse calurosa, puesto que el mercurio trepará hasta 32ºC. Entre el atardecer y las primeras horas de la noche arribará un frente frío que se anunciaría sin lluvias y que promovería un fuerte descenso de temperatura hacia la medianoche. Hasta aquí llegaría el verano.

Clima del jueves: fuerte descenso de la temperatura

El jueves abrirá un nuevo episodio meteorológico en el estuario con la llegada de aire frío que se traducirá en temperaturas mucho más bajas. Se espera una mañana con viento moderado a regular del sudeste, cielo nublado y una mínima que retrocederá hasta 19ºC. Volverán a aparecer la probabilidad de precipitaciones, esta vez más altas por lo que algunas lluvias antes del mediodía no desentonarían. La jornada continuará con poco o nada de sol y conservará el viento frío para desanimar completamente al termómetro, que desistiría en 26ºC vespertinos para moldear una tarde otoñal que mantendría una ligera inestabilidad. La noche se proyecta nublada y ventosa en un cierre con 20ºC que obligará a desenchufar el ventilador.

Clima del viernes: fresco e inestable

Puede haber lloviznas intermitentes durante este viernes Ricardo Pristupluk

El viernes continuará con la circulación de aire frío y la frondosa nubosidad para garantizar otra jornada térmicamente tranquila. Se espera un amanecer inestable, con cielo nublado, viento moderado a regular desde el sudeste y mínima de 16ºC que obligará a abrigarse antes de salir de casa. Será otra jornada ventosa con poco o nada de sol y con posibilidad de algunas lloviznas intermitentes. Esto volverá a planchar al termómetro que volverá a retroceder, esta vez mostrando una tarde de solo 24ºC. La noche parece a salvo, puesto que sería la única franja estable del día.

Borrador del fin de semana

Todo parece indicar que el sábado tendríamos un reingreso de aire frío que podría traer lluvias a partir de la tarde hasta la medianoche. Todavía falta mucho, pero aquellos que tengan alguna actividad al aire libre deberán estar atentos a nuevas actualizaciones. El domingo conservaría un ligera inestabilidad con muy baja probabilidad de lluvias y, hasta el momento, ofrecerá generosos tramos soleados.

Ya contamos muchas veces la diferencia entre el otoño astronómico y el meteorológico, mientras muchos esperan hasta el equinoccio o hasta que el calendario marque “21”, la versión atmosférica ya le baja la cortina al período estival con el comienzo de marzo. Si bien hemos tenido algunas temporadas con comienzos calurosos de este mes, las previsiones de este año le dan la razón a que el tercer mes ya presenta características poco estivales. Nos quedan tres tardes veraniegas, para luego encontrar de manera aislada algunos días que muestren al termómetro coqueteando con los 30ºC las próximas semanas, por lo que podríamos aseverar que la temporada veraniega se acabará en el atardecer del miércoles con la entrada del frente frío y el posterior desplome de la temperatura. Lejos de representar una despedida nostálgica, quedan como saldo tres olas de calor y la olvidable noche de Año Nuevo después de una jornada con 40ºC. A partir de mitad de semana se cierra la grieta térmica por tres meses y nunca entenderé por qué el otoño no es la estación más venerada en este rincón del planeta.

Estadística del mes de marzo:

Temperatura máxima media: 26,9ºC

Temperatura mínima media: 17,7ºC

Máxima absoluta: 38,9ºC (2023)

Mínima absoluta: 2,8ºC (1964)

Máxima más baja: 13,8ºC (1940)

Mínima más alta: 28ºC (2023)

Promedio de días con tormentas: 4

Precipitación media: 153,9 mm (es el mes más lluvioso del año)

Mes más lluvioso: En la meteo contemporánea, marzo de 1988 con 476,6 mm, aunque se midieron 544,7 como acumulado total de marzo de 1900

Mes más seco: marzo de 1911 con 2,2 mm

Día más lluvioso: 23 de marzo de 1987 con 109 mm

Día mas ventoso: 7 de marzo de 1977 con 88 km/h (tremendo, viento promedio, lo que habrán sido las ráfagas duplicando ese valor)

Buena semana para todos.

@JopoAngeli