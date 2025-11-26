Hay alerta naranja por tormentas para este miércoles 26 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas, de nivel naranja y amarillo, por tormentas y lluvias para este miércoles 26 de noviembre. Según precisó el organismo, habrá fenómenos de intensidad variable que afectarán a ocho provincias. Algunas de las advertencias implican “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En el caso de la alerta naranja por tormentas, que abarca sectores del centro y el sur de Mendoza, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes, localmente severas. Estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

A su vez, la alerta amarilla por tormenta rige en San Juan, el este y norte de Mendoza, San Luis, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, Río Negro y el noreste de Chubut. Según el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y caída de agua en períodos cortos. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 milímetros, que también pueden ser superadas de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 26 de noviembre SMN

En tanto, la alerta amarilla por lluvia alcanza al sudoeste de Santa Cruz, donde se prevé que sean de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El SMN estima valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual, especialmente en áreas elevadas.

Frente a estas advertencias, el SMN recomienda en las zonas bajo alerta naranja por tormentas permanecer en construcciones cerradas como casas o edificios, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de estar viajando, se aconseja permanecer dentro del vehículo, evitar circular por calles inundadas y cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua al hogar. También se recomienda contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para las áreas bajo alerta amarilla por lluvia, las sugerencias incluyen evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el drenaje del agua. También se recomienda mantenerse alejado de zonas costeras o ribereñas y seguir la información proporcionada por las autoridades, además de contar con una mochila de emergencias preparada.

El clima en CABA

En la ciudad de Buenos Aires, el SMN informó que este miércoles la temperatura rondará los 31°C de máxima y 19°C de mínima. El día comenzará algo nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que el resto de la jornada estará parcialmente nublado. Para el jueves se espera un leve aumento de la temperatura y para el viernes un descenso, que será más marcado el sábado, acompañado por precipitaciones.

El pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este miércoles y los próximos días SMN

En la provincia de Buenos Aires, donde se prevé una máxima de 31°C y una mínima de 17°C, el día comenzará algo nublado. Al mediodía podría registrarse neblina y, ya durante la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado. Se espera que por la tarde se registren vientos de hasta 31 kilómetros por hora, intensidad que se repetirá en los próximos cinco días.

En el resto del país, las temperaturas serán de 35°C de máxima y 19°C de mínima en Córdoba; 36°C y 20°C en Tucumán; 34°C y 19°C en Santa Fe; 34°C y 19°C en Entre Ríos; 34°C y 20°C en Jujuy; 34°C y 19°C en Salta; 33°C y 20°C en Misiones; 36°C y 21°C en La Rioja; 38°C y 20°C en Santiago del Estero; 35°C y 21°C en San Luis; 37°C y 22°C en San Juan; 34°C y 20°C en Mendoza; 34°C y 24°C en Río Negro; 27°C y 18°C en Chubut; y 19°C y 11°C en Santa Cruz.