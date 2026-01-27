Hay alerta naranja y amarilla por calor, tormentas y viento para este martes 27 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por altas temperaturas, tormentas y viento para este martes 27 de enero. El organismo, que depende del Ministerio de Defensa, indicó que a lo largo de la jornada habrá 21 provincias afectadas por los fenómenos meteorológicos indicados.

Rige una alerta naranja por altas temperaturas en una franja del oeste de la ciudad de Buenos Aires, que incluye zonas lindantes con la avenida General Paz en las comunas 8 y 9, el oeste y sur del conurbano bonaerense y otras áreas de la provincia de Buenos Aires, en un corredor que se extiende desde el conurbano sur hasta el partido de General Pueyrredón. La advertencia también alcanza al oeste de Entre Ríos y al sur de Santa Fe. De acuerdo con el SMN, este nivel de alerta indica temperaturas que pueden ser “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

En cuanto al resto del país, también rige una alerta amarilla por altas temperaturas en toda la ciudad y la provincia de Buenos Aires que no están bajo nivel naranja, el este de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro y norte de Santa Fe, el este de Córdoba, el noroeste de Chaco, Formosa, el este de Salta, el oeste de La Pampa, el centro de Río Negro y el este de Neuquén. Para estas zonas, el organismo advirtió que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque pueden resultar “peligrosas”, sobre todo para niños, niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El nivel naranja de alertas por calor indica que se trata de temperaturas que pueden ser "muy peligrosas" SMN

Además, se mantiene una alerta naranja por tormentas en el este de La Rioja y el oeste de Córdoba. En esas áreas, el SMN señaló que se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 40 y 90 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, el centro y este de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, el este de Catamarca, el centro de La Rioja, San Luis, el noreste de Mendoza, Córdoba, el norte de La Pampa, el sudoeste de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En estas regiones se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora, con acumulados de entre 40 y 80 milímetros.

Por último, el SMN emitió una alerta amarilla por viento para Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esa zona se esperan vientos del sector norte que rotarán al oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 27 de enero SMN

Frente a las altas temperaturas bajo alerta naranja, el organismo recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, reducir la actividad física y prestar especial atención a niños, personas mayores, embarazadas y quienes tengan enfermedades crónicas. También aconseja permanecer en ambientes ventilados o acondicionados y usar ropa liviana y de colores claros. Ante síntomas como mareos, agotamiento, náuseas o desmayo, se debe solicitar asistencia médica inmediata y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.

Para las zonas bajo alerta naranja por tormentas, el SMN sugiere seguir las indicaciones de las autoridades locales, evitar circular salvo que sea necesario y permanecer en construcciones cerradas. También recomienda asegurar objetos que puedan volarse, desconectar los electrodomésticos si ingresa agua y preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna y radio a pilas.

En el caso de la alerta amarilla por viento, las recomendaciones incluyen evitar salir al exterior, asegurar macetas u objetos sueltos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles publicitarios y extremar la precaución al conducir.

El clima en el AMBA

Para este martes, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 24°C. El pronóstico indica una mañana mayormente nublada y un mediodía parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde se prevén chaparrones, con hasta 40% de probabilidad de lluvias, mientras que por la noche el cielo continuará mayormente nublado y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el resto de la semana se anticipan condiciones más estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima será de 35°C y la mínima de 24°C. Se espera un panorama similar al de la Ciudad, con nubosidad variable durante la mañana y el mediodía, chaparrones por la tarde y una noche mayormente nublada. A partir del jueves, el SMN prevé un leve descenso de la temperatura.

En el resto del país, el SMN informó que se esperan máximas de 31°C en Córdoba, 29°C en Tucumán, 38°C en Santa Fe y 36°C en Entre Ríos, con mínimas que oscilarán entre los 20°C y 23°C. En el norte, Jujuy alcanzará los 29°C, Salta los 27°C y Santiago del Estero los 36°C, mientras que Misiones tendrá una máxima de 38°C.

En la región de Cuyo, las temperaturas máximas previstas son de 28°C en La Rioja, 31°C en San Luis, 32°C en San Juan y 27°C en Mendoza, con mínimas de entre 17°C y 21°C. En la Patagonia, Río Negro registrará una máxima de 29°C, Chubut de 30°C y Santa Cruz de 22°C, con mínimas que irán desde los 14°C hasta los 16°C.