Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, calor y viento para este miércoles 14 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, altas temperaturas y viento para este miércoles 14 de enero. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, indicó que habrá 16 provincias afectadas por estos fenómenos meteorológicos, pudiendo algunos de ellos ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Según precisó el SMN, rige una alerta naranja por tormentas en el centro y sur de San Luis y en el noreste de Mendoza. En esas zonas se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, que pueden estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevé abundante precipitación en períodos cortos, con valores acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

En tanto, el SMN emitió alerta amarilla por altas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires y en algunos municipios del oeste y sur del conurbano bonaerense. Este nivel de advertencia indica un efecto leve a moderado en la salud, con posibles riesgos especialmente para los grupos más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El SMN indicó que rige una alerta por altas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense SMN

Además, rige alerta amarilla por tormentas en el norte de Río Negro, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el este de Neuquén, La Pampa, el centro de Mendoza, el oeste de Córdoba, el norte de San Luis, el este de La Rioja y Catamarca, el sudoeste de Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Salta y Jujuy. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.

Por otra parte, el SMN emitió alerta amarilla por viento en Neuquén, el centro y sur de Río Negro, el centro y norte de Santa Cruz y Chubut. En estas regiones se esperan vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, con posibilidad de valores mayores de manera localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 14 de enero SMN

Frente a la alerta naranja por tormentas, el organismo recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También aconseja desconectar electrodomésticos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, alejarse de zonas inundables y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio y botiquín, además de cargar los teléfonos celulares con anticipación.

Ante la alerta amarilla por altas temperaturas, el SMN sugiere aumentar la ingesta de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y reducir la actividad física. También recomienda prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, usar ropa liviana y de colores claros, permanecer en ambientes ventilados y consultar de inmediato al sistema de salud ante síntomas como mareos, agotamiento o desmayos.

En el caso de la alerta amarilla por viento, el organismo aconseja evitar salir si no es necesario, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, carteles o marquesinas y extremar la precaución al conducir.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires alcanzará una máxima de 34°C y una mínima de 23°C. Se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con nubosidad algo más marcada al mediodía. Para el jueves, se prevén tormentas aisladas hacia la tarde, con una probabilidad de precipitaciones del 40%.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares, con una máxima estimada de 32°C y una mínima de 18°C. Se espera cielo parcialmente nublado a lo largo del día, vientos de hasta 30 kilómetros por hora durante la noche y probabilidad de precipitaciones durante la tarde del miércoles. Para el resto de la semana, el pronóstico anticipa condiciones mayormente estables.

En el resto del país, las temperaturas máximas previstas serán de 32°C en Córdoba y Tucumán, 35°C en Santa Fe y Santiago del Estero, 34°C en Entre Ríos, 29°C en Jujuy, 28°C en Salta, 33°C en Misiones, 31°C en La Rioja y 35°C en San Juan. En San Luis y Mendoza se esperan máximas de 33°C y 32°C, respectivamente, mientras que en Río Negro podrían alcanzar los 37°C.

En la Patagonia, el SMN pronosticó una máxima de 34°C en Chubut y 24°C en Santa Cruz, con mínimas de 19°C y 12°C, respectivamente, en una jornada marcada por el viento en amplias zonas de la región.