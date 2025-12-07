Hay alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes para este domingo 7 de diciembre: las provincias afectadas

Tras una semana con temperaturas pesadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para los próximos días se espera un leve descenso, aunque se mantendrán altas. En este contexto, para este domingo 7 de diciembre emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias intensas y calor extremo en algunas regiones.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que las zonas más afectadas por la alerta por tormentas-donde regirá el aviso naranja- serán San Juan, San Luis, La Rioja, Córdoba y Mendoza, para donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos” para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En este caso, estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en periodos cortos y pueden incluir granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

En esta línea, advirtió que las zonas restantes de esas provincias y Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca estarán bajo advertencia amarilla por tormentas y se anticipan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. De acuerdo a este aviso, el SMN afirmó que las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 60 milímetros.

Mapa de alertas para este domingo 7 de diciembre

Para el suroeste de Santa Cruz, en el límite con la cordillera, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias, la cual afectará principalmente a El Calafate. La intensidad será variada y se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 milímetros.

Frente a este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Permanecer atentos ante la posible caída de granizo.

No refugiarse cerca de árboles o postes de energía eléctrica que puedan colapsar por la fuerza del viento.

Retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Minimizar la exposición en zonas abiertas para reducir el riesgo asociado a los rayos.

Mantenerse informado por las autoridades locales.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico publicó una advertencia amarilla por calor extremo para el oeste de Chubut, en Leleque, Esquel, Tecka, José de San Martín y Alto Río Senguer, para donde se esperan mínimas de 11°C y máximas de 28°C.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 22°C y se esperan mínimas de 18°C y máximas de 27°C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, los vientos del sector sudeste tendrán velocidades aproximadas de 13 kilómetros por hora y la humedad será del 67%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 21°C, mínimas de 17°C y máximas de 26°C. En principio será una jornada ventosa -con velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora- con el cielo mayormente nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 77%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 18°C y 32°C en Córdoba, 21°C y 25°C en Tucumán, 23°C y 34°C en Santa Fe, 23°C y 34°C en Entre Ríos, 18°C y 28°C en Jujuy, 17°C y 27°C en Salta, 23°C y 36°C en Misiones, 17°C y 24°C en La Rioja, 23°C y 35°C en Santiago del Estero, 17°C y 20°C en San Luis, 17°C y 22°C en San Juan, 16°C y 19°C en Mendoza, 14°C y 34°C en Río Negro, 15°C y 31°C en Chubut y 10°C y 20°C en Santa Cruz.