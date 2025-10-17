Hay alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes para este viernes 17 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de una semana con temperaturas estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque con muchas nubes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que para este viernes 17 de octubre se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada en algunas provincias del país. Además emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes en sectores del centro y norte.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la alerta por tormentas -donde regirá el aviso de nivel naranja- serán Misiones y sectores de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Para estos casos, el SMN aseguró que se trata de fenómenos meteorológicos “peligrosos” para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, y aclaró que se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.

Mapa de alertas para este viernes 17 de octubre

En tanto, el SMN informó que el resto de estas provincias y Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Catamarca, Córdoba y San Luis estarán bajo alerta amarilla por tormentas, las cuales estarán acompañadas por abundantes precipitaciones que podrían ocasionar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En este contexto, los valores de precipitación acumulada estimados son de entre 30 y 50 milímetros.

Frente a estos fenómenos, el organismo nacional publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar los vehículos bajo los árboles.

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 20°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 17°C y máximas de 23°C, y se anticipan chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde. El cielo estará mayormente nublado, se esperan ráfagas de viento de entre 23 y 31 kilómetros por hora y la humedad será del 69%.

Pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 19°C, mínimas de 16°C y máximas de 22°C. En principio será una jornada ventosa, con chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Además habrá una humedad del 73%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 20°C y 23°C en Córdoba, 16°C y 29°C en Tucumán, 22°C y 26°C en Santa Fe, 21°C y 26°C en Entre Ríos, 17°C y 27°C en Jujuy, 16°C y 26°C en Salta, 21°C y 24°C en Misiones, 15°C y 28°C en La Rioja, 21°C y 30°C en Santiago del Estero, 12°C y 23°C en San Luis, 12°C y 25°C en San Juan, 12°C y 23°C en Mendoza, 6°C y 17°C en Río Negro, 6°C y 17°C en Chubut y 1°C y 14°C en Santa Cruz.