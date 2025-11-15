Un incendio se desató este sábado en un centro comercial, que solía ser una estación de servicio, en Villa Celina, La Matanza. Es cerca de la autopista Ricchieri. La columna de humo se expandió a lo largo de la zona y puede verse desde lejos. Ocurre horas después de la masiva explosión que tuvo lugar en Ezeiza.

Si bien en un primer momento se informó acerca de la existencia de dos personas heridas, una con principios de asfixia y otra con quemaduras leves, desde el ministerio de Salud de la provincia aseguraron que no se registraron heridos tras el siniestro. El shopping cierra los sábados, por lo que no había comerciantes en el lugar.

Según informó LN+, el incendio comenzó cuando dos depósitos de la planta baja y el subsuelo se prendieron fuego por razones que aún se desconocen. A pesar de los llamados a los bomberos, los vecinos denunciaron que la asistencia tardó media hora en llegar a las inmediaciones, por lo que el fuego no fue sofocado rápidamente. Y por ello, logró propagarse hasta el primer piso.

Un centro comercial se incendia en Villa Celina

Imágenes televisivas mostraron que los bomberos tenían problemas para activar las mangueras debido a la falta de presión del agua. El primer desafío que afrontan es apagar el incendio en la parte frontal del centro comercial para poder ingresar y, luego, continuar con el resto de los focos ígneos.

Las llamas se propagaron y llegaron a alcanzar a un auto sobre la vereda. Trabajan en el lugar los Bomberos de Villa Celina y colaboran los de San Justo. Ya se quemaron al menos cuatro locales del centro comercial. Las calles aledañas se encuentran cortadas y el tránsito interrumpido.

Más imágenes del incendio en Villa Celina

Un comerciante comentó que el depósito contiene elementos de nylon y algodón. “No había bomberos disponibles para apagar el fuego. Hace un rato llegó uno solo. Y el problema es que no había agua. Los bomberos no nos dejan pasar porque hay peligro de derrumbe”, comentó con TN.

Otra vecina detalló que se trata de un sector de locales textiles, por lo que el fuego podría haberse propagado a través de la gran cantidad de tela en el lugar.

Una enorme columna de humo se distinguía en el cielo

A menos de un día del incendio en Ezeiza

El incendio ocurre a pocas horas de la explosión en un parque industrial ubicado en Carlos Spegazzini, Ezeiza, el viernes por la noche. La explosión generó una onda expansiva muy amplia y un importante incendio que alertó a los vecinos de la ciudad bonaerense, quienes escucharon un fuerte estruendo.

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan desde esta madrugada en el lugar, mientras que al menos cinco plantas fueron dañadas por el fuego. Por el momento se registraron 24 heridos, de los cuales ocho debieron ser trasladados a hospitales. Pasadas las 8 de este sábado, fuentes sanitarias de la Provincia informaron que todos habían sido dados de alta.

Una impactante explosión en un parque industrial en Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas Ocurrió durante la noche del viernes en el Polígono Spegazzini, a metros de la Autopista Cañuelas-Ezeiza; más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas Alessia Maccioni

De acuerdo con fuentes de Ezeiza, el incendio se originó pasadas las 21 en un sector conocido como el Polígono de Spegazzini, donde funcionan petroquímicas en un predio abierto y sin perímetros. El lugar está ubicado del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial —un complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)—.

En medio de la confusión inicial tras la explosión, surgió otra preocupación: el riesgo para la Planta Térmica Albanesi, ubicada a unos 150 metros del Polo Industrial. “Albanesi es una generadora de energía con hidrocarburos.Si se incendiaba, podía ocurrir un desastre monumental”, indicaron fuentes cercanas al municipio.