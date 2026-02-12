Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este jueves 12 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias para este jueves 12 de febrero. El organismo indicó que habrá nueve provincias alcanzadas por dichas advertencias y precisó que estos fenómenos pueden generar complicaciones en el normal desarrollo de actividades cotidianas y peligro para los bienes y el medio ambiente.

La alerta naranja por tormentas abarca el norte de Entre Ríos y un sector del este de Santa Fe. Para esa región se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que podrían superarse en forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 12 de febrero SMN

En cuanto a la alerta amarilla por tormentas, alcanza al este de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, el sector del noreste de Córdoba, el sudoeste de Corrientes y el sur de Entre Ríos. Allí se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales.

También rige una alerta amarilla por lluvias sobre la costa este de Santa Cruz. En ese sector se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 10 y 30 milímetros. En áreas más elevadas, la precipitación podría presentarse en forma de nieve o de manera mixta.

Frente a la alerta naranja, el SMN recomendó atender las indicaciones de las autoridades, salir solo en caso de necesidad y permanecer en construcciones cerradas. También sugirió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar zonas inundables y preparar un kit de emergencia con elementos básicos como linterna, radio y agua.

Para las áreas bajo alerta amarilla por lluvias, el organismo aconsejó evitar salir, no retirar residuos, limpiar desagües y sumideros y mantenerse alejado de sectores con riesgo de anegamientos. Asimismo, indicó cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a los domicilios.

El clima en el AMBA

Para este jueves, el SMN prevé en la ciudad de Buenos Aires una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 21°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado. La probabilidad de precipitación durante la mañana será del 10%. En los próximos días se anticipa un descenso de la temperatura y condiciones estables hasta el domingo, cuando podrían registrarse tormentas aisladas en la primera mitad de la jornada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una máxima de 26°C y una mínima de 17°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente cubierto durante la primera parte del día y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Para el viernes se anuncian ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, mientras que las condiciones se mantendrán estables en los días siguientes hasta el domingo, con probabilidad de tormentas aisladas.

Por otra parte, se prevén máximas de 29°C y mínimas de 15°C en Córdoba; 30°C y 19°C en Tucumán; 29°C y 19°C en Santa Fe; 29°C y 19°C en Entre Ríos; 29°C y 19°C en Jujuy; y 30°C y 19°C en Salta. En Misiones se esperan 36°C de máxima y 26°C de mínima, mientras que en La Rioja el pronóstico marca 31°C y 21°C, y en Santiago del Estero 32°C y 23°C.

En tanto, se pronostica 27°C de máxima y 16°C de mínima en San Luis; 30°C y 17°C en San Juan; 26°C y 15°C en Mendoza; 20°C y 13°C en Río Negro; 19°C y 12°C en Chubut; y 13°C y 6°C en Santa Cruz.