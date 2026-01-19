Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este lunes 19 de enero: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posible granizo y actividad eléctrica; en la Ciudad, la máxima será de 25°C
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas para este lunes 19 de enero. Según informó el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, ocho provincias estarán afectadas por estos fenómenos meteorológicos.
La alerta naranja por tormentas rige para el este de Jujuy, el centro y este de Salta y la provincia de Tucumán. En estas zonas se prevé la ocurrencia de tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, probable caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua. Según el parte oficial, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 80 y 120 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.
En tanto, la alerta amarilla por tormentas alcanza al oeste de Formosa, el oeste de Chaco, el noroeste de Santiago del Estero, el noreste de La Rioja, Catamarca, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua. El SMN indicó que las precipitaciones acumuladas se ubicarán entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.
Ante el nivel naranja de alerta por tormentas, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. También aconsejó desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas. Además, sugirió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, junto con la carga anticipada de los teléfonos celulares.
El clima en el AMBA
Para este lunes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 15°C. Se espera una jornada parcialmente nublada por la mañana, algo nublada hacia el mediodía, ligeramente nublada por la tarde y despejada durante la noche. A lo largo del día se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora y, para los próximos días de la semana, se prevé que las condiciones se mantengan estables.
En la provincia de Buenos Aires el pronóstico será similar, con una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 13°C. El cielo se presentará parcialmente nublado por la mañana, algo nublado al mediodía, ligeramente nublado por la tarde y despejado por la noche, con una probabilidad de precipitación del 10% durante la mañana. Para el martes se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que para el resto de la semana no se prevén lluvias.
En el resto del país, las temperaturas máximas y mínimas previstas serán de 28°C y 16°C en Córdoba, 24°C y 19°C en Tucumán, 29°C y 16°C en Santa Fe, 28°C y 16°C en Entre Ríos, 22°C y 16°C en Jujuy, 22°C y 17°C en Salta, 29°C y 20°C en Misiones, 26°C y 18°C en La Rioja, y 30°C y 21°C en Santiago del Estero.
Asimismo, el SMN pronosticó máximas de 30°C y mínimas de 18°C en San Luis, 31°C y 21°C en San Juan, 29°C y 18°C en Mendoza, 29°C y 8°C en Río Negro, 32°C y 13°C en Chubut, y 19°C y 10°C en Santa Cruz.
