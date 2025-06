Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos y nevadas para este sábado 14 de junio: las provincias afectadas

Para el comienzo del fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que se esperan condiciones adversas en distintos puntos del país. Para este sábado 14 de junio se anticipan precipitaciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el organismo emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, vientos y nevadas para distintos puntos del territorio nacional.

El SMN señaló que la zona más afectada será el este de Corrientes -a partir de San Miguel, Concepción, Mercedes y Sauce-, donde el parte por tormentas es de nivel naranja. Este aviso implica fenómenos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas regirá en siete provincias: los sectores restantes de Corrientes y en Misiones, Entre Ríos, el norte de Santa Fe, el oeste de Santiago del Estero, el sur de Chaco y el este de Formosa. Para estos casos, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que podrían aparecer “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Mapa de alertas para este sábado 14 de junio.

Frente a este escenario, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico informó que algunas provincias van a estar bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Es el caso de Jujuy, Salta y las zonas cordilleranas de Catamarca y Mendoza. Se espera que los vientos corran a entre 60 y 69 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 97 kilómetros.

Por otra parte, en algunos puntos de la Patagonia hay nevadas pronosticadas. “Se esperan nevadas fuertes en zonas cordilleranas de Neuquén y, para el domingo por la tarde, habrá lluvias y nevadas en Santa Cruz”, indicó el SMN.

🌨️ Se esperan nevadas fuertes en zonas cordilleranas de Neuquén y, para el domingo por la tarde, habrá lluvias y nevadas en Santa Cruz ➡️ pic.twitter.com/LdQ4AbTX9U — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 13, 2025

El tiempo en el AMBA

Para el comienzo del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 13.1°C, en la misma sintonía que durante los días hábiles. Se esperan mínimas de 11°C y máximas de 15°C, con tormentas durante la madrugada y lluvias aisladas durante la tarde. No se anticipa una jornada ventosa y la humedad será del 96%.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con una media de 11.1°C, mínimas de 11°C y máximas de 15°C. Al igual que en la ciudad, habrá tormentas durante la madrugada y lluvias aisladas a lo largo del día. Además habrá una humedad del 99%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura será de 11.7°C en Córdoba, 14.6°C en Tucumán, 13.1°C en Santa Fe, 12.4°C en Entre Ríos, 15.1°C en Jujuy, 12.3°C en Salta, 18.5°C en Misiones, 13.3°C en La Rioja, 16.9°C en Santiago del Estero, 9.4°C en San Luis, 8.7°C en San Juan, 8.2°C en Mendoza, 0.5°C en Río Negro, 3°C en Chubut y 3.9°C en Santa Cruz.