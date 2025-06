Con lluvia y frío: así estará el pronóstico del clima este Día del Padre y fin de semana largo, según Diego Angeli

Jueves: no es el frío, es el viento

Si bien hoy tendremos una mañana mucho menos fría con respecto a las mínimas de los últimos días, las ráfagas refutarán al termómetro y parecerá que está más frío el día. Se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, viento moderado a regular desde el noreste y el mercurio que iniciará la cuenta desde los 10°C. Abríguese antes de salir de casa como para resistir un chiflete que puede dejar una sensación de pleno invierno. Aunque se trate de aire templado, al soplar con velocidad se convierte en una masa de aire fría que obligará a todos a ir tapados hasta la nariz. Solo tendremos nubosidad alta, por lo cual no le restará luminosidad al día y permitirá revertir el frío matinal. De todas formas, las ráfagas se quedarán todo el jueves, lo que dará una percepción de temperatura muy diferente para aquellos que tengan alguna actividad al aire libre con respecto a los que estén a resguardo de las rachas. La tarde se perfila ventosa, con buenos pasajes soleados y máxima de 17°C. Hacia la noche se irá atenuando el viento, en un cierre no tan fresco con 14°C. Busque donde dejó el paraguas antes de acostarse por que lo va a necesitar al otro día.

Viernes: inestable todo el día

Se acabará la oferta solar de los últimos días a partir de la llegada masiva de nubosidad. Se prevé un amanecer con cielo nublado, viento moderado del noreste y mínima de 11°C. La mañana contemplará una baja probabilidad de lluvias que se irá acrecentando con el correr de las horas, por lo que deberá salir con una campera impermeable y saber que puede quedar expuesto a alguna lluvia en cualquier momento del día. La tarde mostrará una posibilidad más alta de chaparrones, conservará el viento moderado del norte y entregará una máxima de 16°C. El termómetro no se resentirá con las precipitaciones porque no estarán asociadas a la entrada de aire frío. La noche no se encontrará a salvo para los que quieran salir, en un cierre que podría mostrar lluvias en un ambiente menos ventoso con 13°C. De todas formas, no sea pesimista si tiene alguna actividad vespertina o nocturna porque la lluvia se va a presentar de forma muy heterogénea en la región. Eso quiere decir que puede que algunas ciudades se liguen un baldazo mientras otras obtengan solo tres gotas en el pluviómetro

Sábado: probabilidad de precipitaciones

La mañana del sábado tiene todas las de perder, con probabilidad de precipitaciones que ahora sí estarán asociadas al ingreso de aire frío. Se espera una mañana sin sol y con lluvias, que ya nos vendrán acompañando desde la madrugada. La mañana promete cielo nublado, viento leve del sur y mínima de 13°C, abandonando la senda de amaneceres fríos. Hasta media mañana podríamos esperar lo más activo, para luego pasar a un segmento de lluvias más débiles y aisladas que podría durar hasta la tarde. El manto de nubes bajas moldeará una jornada de muy acotada amplitud térmica: el mercurio casi ni se moverá para ofrecer 15°C como máximo esfuerzo. En tanto, habrá una paulatina intensificación del viento que llegará a ráfagas intermitentes hacia la noche, en un cierre todavía inestable con 11ºC.

Domingo: mañana fría, tarde agradable

El Pampero soplará durante toda la madrugada para limpiar el cielo y devolvernos el sol, aunque también configurará una mañana fría. Se prevé un amanecer con 7°C, con viento leve y cielo ligeramente nublado. Quedará por delante una jornada con buenos pasajes de sol, con poco viento y sin estimación de lluvias. La veleta rotará al mediodía para anunciar el arribo de aire templado de forma muy suave en una tarde con 16°C. Hacia la noche, se incrementará la cobertura nubosa en un cierre con 12°C.

Spoiler alert

La temperatura seguirá en torno a los 10°C matinales y 16°C vespertinos hasta mitad de semana, cuando entraría un nuevo frente frío que podría anunciarse con lluvias. Se espera un descenso del mercurio a partir de la tarde del miércoles para devolvernos a un entorno invernal, pero no polar.

Eso es todo, amigos. No malgaste su tiempo en peinarse porque lo esperan las ráfagas al salir de su casa. En algunos sectores del país la velocidad del viento ya encendió las alertas, como es el caso de Río Negro, La Pampa, San Luis, parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y el NOA. Queda cierta incertidumbre atmosférica sobre las lluvias del viernes, que lo obligarán a decidir sobre la hora sus planes. De todas formas, a pesar de que desde el punto de vista urbano se le puedan mojar los papeles o tenga que suspender alguna salida, será bien recibida en los sectores rurales. A la hora de elegir una jornada del fin de semana para planificar actividad al aire libre, por escándalo, mejor domingo que sábado.

Hasta la semana que viene.

