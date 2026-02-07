Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo para este sábado 7 de febrero: las provincias afectadas

Tras unas semana con condiciones inestables en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que, este sábado 7 de febrero, algunos sectores van a sufrir fenómenos atípicos: emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y altas temperaturas. Además señaló que para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera un fin de semana completamente despejado.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas, en las que regirá la advertencia de nivel naranja, serán localidades de Jujuy y Salta, para donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Podrían estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y principalmente precipitación abundante en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

En esta línea, indicó que los sectores restantes de ambas provincias y Tucumán y Santiago del Estero estarán bajo una alerta amarilla por tormentas y se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros. En estos casos, los fenómenos tienen “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Mapa de alertas para este sábado 7 de febrero

Frente a este escenario, el organismo recomendó: evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

Por otra parte, y al igual que este viernes, el SMN emitió para Misiones, en las localidades de Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano y Montecarlo, una alerta amarilla por altas temperaturas, las cuales podrían superar los 34°C.

El tiempo en el AMBA

A diferencia de los días hábiles, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 25°C, con mínimas de 19°C y máximas de 31°C, y el cielo estará completamente despejado, los vientos del sector norte tendrán velocidades aproximadas de apenas cuatro kilómetros por hora y la humedad será del 62%. Para el domingo, en tanto, se anticipa un pronóstico similar, aunque con un poco más de nubes.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco menos caluroso, con una media de 24°C, mínimas de 17°C y máximas de 31°C. Al igual que en la Ciudad, será una jornada soleada. También habrá una humedad del 82%.

En el resto del país, el SMN prevé para este viernes una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 18°C en Córdoba; 26°C y 22°C en Tucumán; 32°C y 20°C en Santa Fe; 32°C y 20°C en Entre Ríos; 25°C y 19°C en Jujuy; 24°C y 19°C en Salta; 33°C y 21°C en Misiones; 35°C y 25°C en Corrientes; 37°C y 25°C en Formosa; 30°C y 20°C en La Rioja; 31°C y 23°C en Santiago del Estero; 30°C y 18°C en San Luis; 28°C y 22°C en Catamarca; 32°C y 14°C en La Pampa; y 33°C de máxima con una mínima de 20°C en San Juan.